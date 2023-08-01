Акционеры «Русала» отклонили требования СУАЛа о доступе к данным по хеджу

Внеочередное собрание акционеров российской алюминиевой компании «Русал» отклонило требования компании Виктора Вексельберга «СУАЛ Партнерс» (контролирует 25,72% «Русала») о предоставлении информации по хеджу. Ранее в этом требовании «СУАЛ Партнерс» отказал совет директоров «Русала».

Основным акционером «Русала» (57%) является En+ Group.

«СУАЛ Партнерс» требовала предоставить акционерам информацию, касающуюся сделок по хеджированию цен на алюминий в 2021–2022 годах. В результате сделок с хеджем металла «Русал» понес убытки в размере $378 млн в 2021 году и $382 млн — в 2022-м.

За предоставление этих данных выступили 32,64% голосов участников собрания, против — 62,86%, следует из сообщения «Русала», размещенного на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

Совет директоров мотивировал отказ тем, что документация по сделкам «дочек» компании с деривативами носит конфиденциальный характер, ее предоставление неограниченному числу лиц может причинить компании вред.

СУАЛ, добиваясь доступа к данным по хеджу, инициировал внеочередное собрание акционеров и заявил, что в случае обнаружения нарушений по этим сделкам будет защищать права акционеров и интересы компании всеми доступными способами, сообщает «Интерфакс».

По словам председателя совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда, компания периодически хеджирует цены на металл. Однако анализировать эти операции надо не по одной конкретной статье, пояснял он в интервью ТАСС.

В конце июня глава СУАЛа Олег Фомичев говорил, что «СУАЛ Партнерс» рассматривает возможность подачи иска к «Русалу» в связи с рядом сделок. «Это касается не только инвестиций в Braidy и "Русгидро", но и сделок по хеджированию цен на алюминий, которые, судя по отчетности, тоже оказались убыточными»,— сообщил господин Фомичев.

Подробнее читайте в его интервью «Ъ» «Менеджмент действует в интересах мажоритарного акционера».

Мария Федотова