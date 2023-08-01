«Интерфакс»: власти могут ввести 8-процентную экспортную пошлину на удобрения

Правительство России хочет ввести 8-процентную экспортную пошлину для всех видов удобрений сроком на полтора года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на три источника, знакомых с дискуссией. По данным агентства, Министерство финансов таким образом рассчитывает до конца текущего года собрать с отрасли 120 млрд руб., заложенные в бюджет 2023 года.

В декабре прошлого года Минфин ввел таможенную пошлину в размере 23,5% на 2023 год. Механизм ставки предполагал, что компании должны платить пошлину в бюджет, если стоимость их продукции превысит установленный государством уровень $450 за тонну. Власти планировали собрать с этой пошлины 120 млрд руб., но к июню в бюджет поступило только 5 млрд руб., сообщали источники «Ведомостей».

8-процентная ставка, которую обсуждают в правительстве, не будет привязана к цене продукции, сообщили источники агентства. Два собеседника «Интерфакса» в двух компаниях—производителях удобрений рассчитывают, что в 120 млрд руб., которые нужно собрать, будут учтены средства, собранные с помощью налога на сверхприбыль (windfall tax) с электроэнергетического сектора. По подсчетам «Ъ», windfall tax должен привлечь в бюджет дополнительные 25 млрд руб.

Источники агентства ожидают, что кабмин в ближайшее время опубликует проект постановления, вводящего новую экспортную пошлину. Они ожидают, что новая ставка может заработать уже 1 сентября.

Эрдни Кагалтынов