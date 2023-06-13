«Ведомости»: власти обсуждают замену пошлины на удобрения из-за низких сборов

Российские власти рассматривают принципиальную корректировку введенной на 2023 год экспортной пошлины на минеральные удобрения или замену механизма на другой, сообщили источники «Ведомостей». Минфин ожидал, что пошлина принесет около 120 млрд руб. в 2023 году, но пока в бюджет поступило только около 5 млрд руб.

Пошлина взымается при превышении экспортной стоимости удобрений порога в $450/т, ставка составляет 23,5%. При цене ниже компании не платят пошлину. Источник «Ведомостей» рассказал, что поступления оказались несопоставимыми с теми суммами, которые планировалось собрать даже с учетом снижения цен на удобрения на мировом рынке в этом году. Проблемой называется то, что механизм пошлины оставляет за производителем право самим устанавливать экспортные цены. Компании стали продавать больше удобрений со сравнительно низкой концентрацией полезных веществ. Как считает собеседник газеты, формально цена за тонну оказывается ниже отсечки, «но фактически это на грани манипуляции».

По данным «Ведомостей», обсуждается привязка сборов с производителей к каким-либо рентным выплатам. Вероятно, для производителей удобрений предусмотрят платежи в виде налогов на добычу полезных ископаемых или на дополнительный доход. Еще один вариант — корректировка механизма. Может произойти дифференциация бенчмарка в зависимости от подгруппы удобрений, (по сути, от концентрации полезных веществ) или привязка пошлины не к экспортным, а к мировым ценам.

Представитель Минфина сообщил, что решение об отмене пошлины еще не принималось. Его действие остается в силе. Минпромторг не ответил на запрос.

Леонид Уварчев