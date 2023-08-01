Число жалоб в Банк России за первое полугодие снизилось на 11,4%

За период с января по июнь 2023 года число жалоб в Банк России на участников финансового рынка составило 169,1 тыс., что на 11,4% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что за отчетный период на 13,5% снизилось количество жалоб на банки, особенно по таким темам, как кредитные каникулы и снятие наличной валюты. Кроме того, по данным регулятора, за полгода сократилось число жалоб, связанных с ростом розничного кредитования, наиболее заметно — по ипотеке.

Как сообщается в пресс-релизе, за первые шесть месяцев в годовом выражении снизилось количество жалоб на страховщиков (–15,2%), если не учитывать шаблонные обращения по исправлению коэффициента бонус-малус (КБМ). ЦБ утверждает, что эти обращения оформляются в массовом порядке, но не предполагают решения проблемы заявителя.

КБМ — скидка за безаварийную езду или надбавка за аварийную езду, один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО.

Банк России сообщил, что за отчетный период выросло количество жалоб на микрофинансовые организации (+17,3%). При этом во втором полугодии их число начало сокращаться, отметил ЦБ.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что за полгода в 4,5 раза снизилось количество жалоб на профессиональных участников рынка и на 19,3% — на мисселинг (навязывание услуг).

За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Из них 72% обращений было направлено в первой половине года. Ключевой причиной роста стали жалобы, связанные с санкционными ограничениями. 27,6 тыс. поступивших в Банк России жалоб на кредитные организации касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризаций и кредитных каникул.

Эрдни Кагалтынов