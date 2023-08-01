«Спартак» обратил внимание на Бундеслигу

В поисках способа усилить проблемную позицию центрального защитника «Спартак», у которого сорвались два подряд связанных с этой идеей трансфера — серба Страхини Эраковича и колумбийца Давинсона Санчеса, обратил внимание на соотечественника Эраковича Эрхана Машовича. Выступающий за «Бохум» Машович стал одним из открытий минувшего чемпионата Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный защитник «Бохума» Эрхан Машович не попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре, но успехи прошедшего сезона

Фото: Cathrin Mueller / Getty Images Центральный защитник «Бохума» Эрхан Машович не попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре, но успехи прошедшего сезона

Фото: Cathrin Mueller / Getty Images

О том, что «Спартак» заинтересован в приобретении у «Бохума» 24-летнего Эрхана Машовича, сообщили Sport1, Fussballtransfers и еще ряд источников. По их данным, московский клуб готов заплатить за сербского игрока от €8 млн до €10 млн. Первая цифра совпадает с оценкой стоимости Машовича от Transfermarkt.

Тот факт, что «Спартак» обратил внимание на Эрхана Машовича, вполне объясним. Футболист играет на позиции центрального защитника, которая в последнее время выглядит проблемной в команде. Это доказывают и ее первые в нынешнем сезоне матчи. Они были очень удачными для «Спартака», который в чемпионате одержал победу над «Оренбургом» и «Балтикой», а в Кубке России — над «Краснодаром». Но в каждой из этих встреч он пропускал голы (от калининградцев и краснодарцев — по одному, от оренбуржцев — сразу два), а его оппоненты создали немало опасных моментов, в том числе из-за спартаковских оплошностей в ключевой зоне обороны.

Нет никаких сомнений в том, что менеджмент клуба и его главный тренер Гильермо Абаскаль проблему видели заранее. Известно, что нынешним летом «Спартак» пытался усилить заявку именно за счет центрального защитника. Однако два подряд трансфера, связанных с этой идеей, у него сорвались. Сначала «Зенит» перехватил у «Спартака» серба Страхиню Эраковича, затем от переезда в России отказался известный колумбиец Давинсон Санчес из «Тоттенхема».

Эрхан Машович представляется довольно любопытным «альтернативным вариантом» этим сделкам. Серб, который выступает за «Бохум» с 2020 года, то есть с того времени, когда тот еще играл во втором по рангу немецком дивизионе, долго был не слишком заметным персонажем, но в прошлом сезоне вошел в число наиболее ярких открытий чемпионата Германии.

Его клуб в нем финишировал на скромной 14-й позиции, неподалеку от «зоны вылета». Однако Машович, принявший участие в 29 матчах первенства (в 23 он вышел в стартовом составе) и забивший четыре гола, заслужил отличные отзывы от экспертов. Так, бывший наставник «Бохума» Томас Райс говорил, что восхищается умением Машовича «подчищать» огрехи партнеров, а еще его хладнокровием: «Он все время играет на пульсе 35». Нынешний же тренер команды Томас Летш отмечал исключительную стабильность серба, которому раньше мешали обрести ее неприятности в виде травм и отсутствия вызовов в национальную сборную. Машович хотел сыграть на чемпионате мира в Катаре, но не попал в сербскую заявку.

Успехи прошедшего сезона ситуацию изменили. В июне Эрхан Машович все-таки дебютировал в сборной Сербии и уже провел за нее три матча.

Алексей Доспехов