«Спартак» обратил внимание на Бундеслигу

В поисках способа усилить проблемную позицию центрального защитника «Спартак», у которого сорвались два подряд связанных с этой идеей трансфера — серба Страхини Эраковича и колумбийца Давинсона Санчеса, обратил внимание на соотечественника Эраковича Эрхана Машовича. Выступающий за «Бохум» Машович стал одним из открытий минувшего чемпионата Германии.
Центральный защитник «Бохума» Эрхан Машович не попал в заявку сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре, но успехи прошедшего сезона
Фото: Cathrin Mueller / Getty Images
О том, что «Спартак» заинтересован в приобретении у «Бохума» 24-летнего Эрхана Машовича, сообщили Sport1, Fussballtransfers и еще ряд источников. По их данным, московский клуб готов заплатить за сербского игрока от €8 млн до €10 млн. Первая цифра совпадает с оценкой стоимости Машовича от Transfermarkt.
Тот факт, что «Спартак» обратил внимание на Эрхана Машовича, вполне объясним. Футболист играет на позиции центрального защитника, которая в последнее время выглядит проблемной в команде. Это доказывают и ее первые в нынешнем сезоне матчи. Они были очень удачными для «Спартака», который в чемпионате одержал победу над «Оренбургом» и «Балтикой», а в Кубке России — над «Краснодаром». Но в каждой из этих встреч он пропускал голы (от калининградцев и краснодарцев — по одному, от оренбуржцев — сразу два), а его оппоненты создали немало опасных моментов, в том числе из-за спартаковских оплошностей в ключевой зоне обороны.
Нет никаких сомнений в том, что менеджмент клуба и его главный тренер Гильермо Абаскаль проблему видели заранее. Известно, что нынешним летом «Спартак» пытался усилить заявку именно за счет центрального защитника. Однако два подряд трансфера, связанных с этой идеей, у него сорвались. Сначала «Зенит» перехватил у «Спартака» серба Страхиню Эраковича, затем от переезда в России отказался известный колумбиец Давинсон Санчес из «Тоттенхема».
Эрхан Машович представляется довольно любопытным «альтернативным вариантом» этим сделкам. Серб, который выступает за «Бохум» с 2020 года, то есть с того времени, когда тот еще играл во втором по рангу немецком дивизионе, долго был не слишком заметным персонажем, но в прошлом сезоне вошел в число наиболее ярких открытий чемпионата Германии.
Его клуб в нем финишировал на скромной 14-й позиции, неподалеку от «зоны вылета». Однако Машович, принявший участие в 29 матчах первенства (в 23 он вышел в стартовом составе) и забивший четыре гола, заслужил отличные отзывы от экспертов. Так, бывший наставник «Бохума» Томас Райс говорил, что восхищается умением Машовича «подчищать» огрехи партнеров, а еще его хладнокровием: «Он все время играет на пульсе 35». Нынешний же тренер команды Томас Летш отмечал исключительную стабильность серба, которому раньше мешали обрести ее неприятности в виде травм и отсутствия вызовов в национальную сборную. Машович хотел сыграть на чемпионате мира в Катаре, но не попал в сербскую заявку.
Успехи прошедшего сезона ситуацию изменили. В июне Эрхан Машович все-таки дебютировал в сборной Сербии и уже провел за нее три матча.