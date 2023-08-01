Инвестор вложит 3 млрд рублей в строительство санатория «Белая скала» в Кисловодске

В Кисловодске новый инвестор завершит строительство санатория «Белая скала», расположенного на ул. Володарского, 12А. В реализацию проекта планируется вложить 3 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Кто конкретно является инвестором, в пресс-службе не уточнили.

Согласно информации властей, на месте недостроенного объекта появится современная здравница площадью более 13 тыс. кв. м., и вместимостью около 400 человек. Комплекс будет включать 138 номеров разного класса.

«Одной из изюминок санатория станет эксплуатируемая кровля с открытым бассейном, первым в Кисловодске»,— цитирует пресс-служба главу администрации Кисловодска Евгения Моисеева.

Строительство санатория «Белая скала» было заморожено 10 лет назад.

Анастасия Назарова