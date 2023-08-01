«Водоканал» отключит 9 фонтанов в День ВДВ в Санкт-Петербурге

Во время празднования Дня военно-десантных войск (ВДВ) в среду, 2 августа, коммунальщики Петербурга приостановят работу девяти фонтанов. Причинами временной остановки являются помывка и техническое обслуживание сооружений, сообщает пресс-служба «Водоканала» во вторник, 1 августа.

По данным предприятия, 2 августа не будут работать фонтаны на Румянцевской пл., Большой Московской ул., д. 6, Каменноостровском пр., д. 5, Литейном пр., д. 46, в Александровском парке, д. 3, у д. 4 на ул. Севастьянова и на Благодатной ул., д. 34. Также приостановят работу фонтаны на Петергофском ш., д. 27 и на Советской улице в Кронштадте.

В пресс-службе «Водоканала» уточнили, что если специалисты предприятия заметят желающих освежиться в фонтане, то работа действующих сооружений будет также прекращена.

В нынешнем сезоне в Петербурге работает более 70 фонтанов, всего в хозяйственном ведении «Водоканала» находится 112 фонтанных сооружений.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург