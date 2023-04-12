Сезон фонтанов в Петербурге откроется 22 апреля

Сезон фонтанов 2023 в Санкт-Петербурге стартует 22 апреля. Несколько сооружений уже подготовлено к запуску, сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети купаются в фонтане

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Дети купаются в фонтане

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Сейчас специалисты предприятия проверяют работоспособность оборудования и целостность облицовки чаш, проводят промывку фонтанов»,— говорится в сообщении.

22 апреля в городе будет запущен 71 фонтанный комплекс, в том числе фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, парке 300-летия Петербурга и у Российской национальной библиотеки. Еще пять «Водоканал» запустит 1 мая, это светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте и сооружения на Московской площади и площади Ленина.

Отмечается, что в предстоящем сезоне график работы фонтанов останется прежним, сооружения будут работать с 9:00 до 21:00.

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