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обновлено 16:07

Глава Ленинского района Перми может принять участие в конкурсе по выбору главы города

Как стало известно «Ъ-Прикамье», глава Ленинского района Перми Александр Русанов может выдвинуться на конкурс по отбору главы города. Как считают источники, господин Русанов может стать техническим соперником основного кандидата — главы краевого минэка Эдуарда Соснина. Ожидается, что господин Соснин подаст заявку завтра. Прием заявлений продолжится до 3 августа.

Фото: ВК Александра Русанова

Фото: ВК Александра Русанова

Связаться с Александром Русановым не удалось. Один из собеседников, знакомых с ситуацией, сказал «Ъ-Прикамье», что вопрос с выдвижением главы района пока не решен.

Александр Русанов был депутатом земского собрания Пермского муниципального района шестого созыва, работал исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края и председателем регионального совета Пермского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления. С 14 марта 2022 года назначен главой администрации Ленинского района.

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