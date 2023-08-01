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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура требует конфисковать недвижимость бывшего вице-мэра Сочи

Центральный районный суд Сочи рассмотрит иск заместителя генпрокурора РФ Ивана Ткачева об обращении в доход государства объектов недвижимости, принадлежащих бывшему заместителю главы города-курорта Сергею Юрину, осужденному за коррупцию. Информация о процессе размещена на сайте суда, первое слушание пройдет 8 августа.

Как следует из искового заявления (копия есть у «Ъ»), Сергей Юрин является владельцем 44 объектов недвижимости, зарегистрированных на подставных лиц. Номинальные владельцы активов — Алла Тарасова, Тариел Маргвиешвили и Бесик Бешкенадзе — наряду с бывшим вице-мэром являются ответчиками по делу.

По данным Генпрокуратуры, стоимость сокрытого имущества бывшего вице-мэра Юрина (9 квартир, 4 дома, 21 участок, 10 нежилых помещений) составляет 192 млн руб. Надзорное ведомство утверждает, что чиновник не мог приобрести недвижимость на законные доходы, поскольку с 2010 по 2018 год семья Юриных заработала всего 62 млн руб.

В октябре 2022 года Сергей Юрин был признан виновным в получении взяток и приговорен к 15 годам лишения свободы с выплатой штрафа в сумме 120 млн руб.

Суд признал, что заместители главы Сочи Сергей Юрин и Анатолий Рыков при посредничестве юристов Андрея Левентюка и Николая Гребенюка получили от предпринимателей незаконное вознаграждение в сумме 120 млн руб. за выдачу разрешений на строительство и заключение договоров аренды земли.

Анна Перова, Краснодар

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