Премии заменяются штрафами

Опоздания, плохой труд и ненормативная лексика — каждый пятый россиянин получает штрафы на работе. При этом большинство не знают, что это незаконно, показал опрос «Работа.ру». Но компании умеют обходить ограничения и вместо взысканий лишают сотрудников премий. Кого и за что штрафовали на работе? И почему это не всегда незаконно? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Штрафы как таковые в трудовом законодательстве не обозначены. Но работодатель может, например, лишить бонусов, что многие и делают, называя это депремированием. Наказывают обычно за некачественный труд — с этим столкнулись треть опрошенных «Работа.ру».

Опоздания, несоблюдение техники безопасности, недостача или использование ненормативной лексики — все это может стать поводом для взыскания. И вполне законного, если компания при этом режет премию. Но бывает и по-другому, заметил адвокат Андрей Саунин:

«Во-первых, это могут быть серые или черные заработные платы, которые никаким образом не показываются в отчетности. Во-вторых, речь может идти о депремировании, которое работники называют штрафами».

Строгие правила есть и у ритейлера «Красное и белое». Премий лишают, в частности, за опоздание и несоблюдение дресс-кода. Сотрудники рассказали “Ъ FM” о штрафах за сидение на стуле и требовании выкупать непроданный товар. Сама компания это не комментировала.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров предпочитает другой подход. По его словам, премия нужна для мотивации и поощрения, а не для того, чтобы ее сокращать:

«Ты четко формулируешь, что нужно сделать сотрудникам, чтобы они могли рассчитывать на премию. И дальше, если это удалось, то человек получает дополнительную выплату. Абсолютно объективные четкие показатели.

Здесь никакого лишения премии быть в принципе не может. Штрафовать за какую-то плохую работу? Мне кажется, это только какие-то отмороженные предприятия могут делать».

Кроме того, штрафуют те, кто плохо разбирается в трудовом законодательстве. Грамотные компании наказывают недобросовестных сотрудников, не нарушая законов, подчеркнула руководитель по кадровому делопроизводству компании «Breez Климатические системы» Светлана Краснянская:

«Когда работодатель действительно не очень грамотно оформляет депремирование, то налицо нарушение законодательства.

Нельзя сотрудников лишать каких-то поощрительных выплат, если у вас нет подкрепления этого на документальном уровне.

Премирование — это добрая воля работодателя, он так мотивирует людей на более добросовестный труд».

Большинство россиян при этом не знают, что работодатель не вправе налагать денежные штрафы, отмечают в «Работа.ру». Ответственность может быть дисциплинарной — выговор, например, или материальной — как раз лишение премии, что законно, но не всегда адекватно.

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