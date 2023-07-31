Каждого пятого россиянина штрафовали на работе

Как показал опрос «Работа.ру», 22% респондентов получали денежные штрафы на работе. Чаще других сталкивались с ними специалисты, работающие в сфере производства и агропрома, а также торговли и ритейла. Наиболее распространенными причинами для штрафов респонденты назвали некачественное выполнение работы (28%) и опоздания (15%). Среди более редких оснований — использование ненормативной лексики, порча имущества компании, несоблюдение гигиенических требований и дресс-кода. В основном сумма штрафов не превышала 10 тыс. руб. (в 80% случаев).

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Как показал опрос, 59% респондентов не знали о том, что работодатель не вправе налагать на сотрудников денежные штрафы. Согласно Трудовому кодексу, работодатель может привлечь к двум видам ответственности — дисциплинарной и материальной. К примеру, снизить или полностью лишить провинившегося сотрудника премии. Такого понятия, как «штраф», в ТК РФ нет.