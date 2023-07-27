От работодателей ждут большего

Российским компаниям не хватает сотрудников из-за высоких зарплатных ожиданий. Почти 80% российских рекрутеров заявили о сложностях с поиском кадров. Труднее всего найти линейный и обслуживающий персонал, который выполняет базовые функции, показало исследование компании «Актион Кадры и HR». Основной проблемой на рынке стал рост зарплатных ожиданий. Соискатели запрашивают на 10-20% больше, чем год назад. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уход зарубежных компаний подарил российскому рынку труда свободных топ-менеджеров — отечественный бизнес не упустил возможность и обновил штат. Да еще и, по словам собеседников “Ъ FM”, на самых выгодных условиях. С линейным персоналом ситуация сложнее. Даже повышая вознаграждение, работодатели не могут найти подходящих сотрудников. Вакансии не удается закрыть месяцами, отметила HR-директор компании TexTerra Ольга Безматерных:

«Проблема сейчас наблюдается больше с линейным персоналом. То есть с топами, руководящими должностями, наоборот, какое-то потепление, на рынке много очень хороших кандидатов. Что касается линейного персонала, нам, например, нужен руководитель проектов. С одной стороны, руководящая должность, но она все равно более линейная. Если раньше мы эту позицию закрывали за месяц — тоже не быстро, — то в этот раз мы ищем практически два месяца».

Но даже жесткий дефицит кадров не стимулирует работодателей идти на уступки. Игнорируется главный запрос соискателей — повышение зарплаты. Компании предпочитают искать новичков без опыта на небольшую ставку и постепенно растить специалистов внутри коллектива, рассказал директор по развитию сетевой компании «КарданБаланс» Александр Приходько:

«С этим можно бороться двумя способами. Первый — улучшать условия труда, повышать зарплату, но это путь в никуда.

Мы можем так бесконечно увеличивать оплату труда, и рано или поздно экономика предприятия перестанет сходиться. Второй способ — взращивать специалистов внутри компании, то, чем занимаются многие организации, которые нанимают много линейного персонала. Так, если нужны люди, берутся стажеры, сотрудники без опыта, постепенно они обучаются, но это очень долгий путь. Если говорить о каком-то быстром росте, к сожалению, сейчас это сделать сложно».

Специалисты по кадрам отмечают, что с подбором обслуживающего персонала всегда были трудности. Исторически таким сотрудникам предлагали некомфортные условия труда и низкие зарплаты. Сейчас же многие из тех, кто даже и хотел бы сменить работодателя, опасаются общей нестабильности на рынке и предпочитают переждать кризис на привычном месте. А некоторые стараются трудоустроиться в несколько мест одновременно, рассказала основатель компании по озеленению коммерческих пространств Botanicals Полина Евсеева:

«Люди часто становятся самозанятыми. Не считают себя связанными какими-то обязательствами с работодателем, не особо хотят заключать трудовые договоры и работают на несколько компаний. Получается, наниматель в ситуации постоянного поиска кадров. Плюс у поколения, которому 20-28 лет, другие ценности. Нужно находить подход к каждому работнику, чтобы нащупать баланс между решением наших бизнес-задач и тем, чтобы ему было комфортно».

Чаще всего работодатели ищут кандидатов на открытые позиции в соцсетях. Именно этот канал выбирают 60% опрошенных «Актионом» респондентов. Кроме того, часто используются карьерные сайты, заблокированный в России LinkedIn, Telegram-каналы и рекомендации коллег.

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Светлана Белова, Яна Загоровская