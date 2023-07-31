В Петербурге за полгода ввели в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья

За первое полугодие 2023 года в СанктПетербурге введено в эксплуатацию 1 776 тыс. кв. м. жилья. Об этом рассказали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП).

По информации комитета, за шесть месяцев в городе введено в действие 197 многоквартирных домов на 39 026 квартир (новое строительство и реконструкция), 470 объектов индивидуального жилищного строительства, за счет нового строительства и реконструкции введены в действие 73 объекта производственных мощностей и социальной инфраструктуры.

Лидером по вводу в эксплуатацию жилых домов в январе-июне 2023 года стал Приморский район — 474,9 тыс. кв. м. Позитивную динамику также показывает Василеостровский район, где темпы роста ввода жилья увеличились в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 246,1 тыс. кв. м.

В Красносельском районе за полгода было введено в действие 207,5 тыс. кв. м., в Красногвардейском районе — 205,5 тыс. кв. м., в Адмиралтейском районе — 118,6 тыс. кв. м.

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