Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 1,1%

По итогам июля погрузка на сети РЖД выросла на 1,1% год к году, до 103,1 млн тонн. Грузооборот компании увеличился на 2,7%, до 219,8 млрд тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,4% и составил 271,8 млрд тонно-км, сообщается в пресс-релизе РЖД.

Грузооборот за январь—июль вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1557,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 0,7%, до 1935 млрд тонно-км. Погрузка за этот период составила 722,2 млн тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным РЖД, за шесть месяцев железными дорогами было погружено:

каменного угля — 207,5 млн тонн (рост на 1,8% год к году);

кокса — 6,6 млн тонн (+ 9,5%);

нефти и нефтепродуктов — 122,6 млн тонн (– 2%);

руды железной и марганцевой — 66,7 млн тонн (– 1,4%);

черных металлов — 39,6 млн тонн (– 1,4%);

лома черных металлов — 7,5 млн тонн (+ 2,4%);

химических и минеральных удобрений — 36,4 млн тонн (+ 2,1%);

цемента — 14,5 млн тонн (– 0,7%);

лесных грузов — 16,1 млн тонн (– 20,8%);

зерна — 17,4 млн тонн (+ 45,4%);

строительных грузов — 78,4 млн тонн (+ 3,6%);

руды цветной и серного сырья — 10,5 млн тонн (– 2,5%);

химикатов и соды — 12,6 млн тонн (– 7,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 17,5 млн тонн (– 8,1 %);

остальных, в том числе грузов в контейнерах — 68,3 млн тонн (+ 4,6%).

В РЖД ожидали снижения погрузки по итогам 2023 года на 2,5%, но весной стали ориентироваться как минимум на сохранение показателей. Аналитики полагают, что есть шанс на рост, если прибавившиеся в этом году проблемы, такие как снижение технической готовности локомотивов с импортными деталями, террористическая активность и увеличение строительных работ, не станут серьезными сдерживающими факторами.

Подробности — в публикации «Ъ» «Грузы разбирают по составам».

Лаура Кеффер