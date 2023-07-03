Грузы разбирают по составам

Погрузка ОАО РЖД в первом полугодии продолжила расти, пусть и незначительно — на 0,7%. Увеличилась она и в июне. В ОАО РЖД, где исходно ждали снижения погрузки по итогам 2023 года на 2,5%, уже весной стали ориентироваться как минимум на сохранение показателей. Аналитики полагают, что есть шанс на рост, если прибавившиеся в этом году проблемы, такие как снижение технической готовности локомотивов с импортными деталями, террористическая активность и увеличение строительных работ, не станут серьезными сдерживающими факторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В ОАО РЖД сообщили, что погрузка на сети железных дорог РФ в январе-июне показала рост на 0,7% год к году, составив 619,1 млн тонн. В июне также произошло увеличение — на 1,4%, до 101,4 млн тонн. Эти результаты лучше, чем за первые пять месяцев, но несколько хуже в помесячной динамике, чем в марте, апреле и мае.

В долевом выражении сильнее всего выросла погрузка зерна — на 43,3% к первому полугодию 2022 года и на 22,8% к январю—июню 2021 года, до 15,1 млн тонн. В июне было погружено 2,3 млн тонн зерна, что на 76,9% больше, чем в июне 2022 года. Также за полугодие выросла погрузка кокса (на 8,4%), строительных (на 6,1%) и прочих (на 4,2%) грузов, удобрений (на 1,4%) и цемента (на 0,1%). В сравнении с первым полугодием 2021 года рост наблюдается только в перевозках зерна, строительных и прочих грузов.

Что касается массовых грузов, в первом полугодии наблюдается небольшой рост погрузки угля — на 1,6% относительно января—июня 2022 года, до 179,1 млн тонн, тогда как погрузка нефтяных грузов сократилась на 1,4%, до 105,5 млн тонн. От первого полугодия 2021 года погрузка этих грузов отстает на 3,4% и 1% соответственно. Непосредственно в июне погрузка угля выросла на 4,1% к июню 2022 года, нефти и нефтепродуктов — упала на 8%.

По оценке ОАО РЖД, в первом полугодии компания выполнила все обязательства по отправке угля на восток по соглашениям с регионами, заключенным по поручениям президента: так, погрузка энергетического угля на экспорт из Кузбасса на восток полностью соответствует объемам соглашения (26,8 млн тонн), из Хакасии — на 3,6% выше квоты, из Бурятии — на 12,3%, из Тувы — на 1,2%. Отставание наблюдается лишь по Якутии (на 0,8%), ОАО РЖД объясняет это непредъявлением груза отдельными компаниями.

Наиболее глубокое падение уже не первый месяц наблюдается в сегменте лесных грузов: на 21,6% по итогам полугодия и на 21,4% в июне.

Также упала погрузка черных металлов и их лома, железной и цветной руды, химикатов и промышленного сырья. В Рослесинфорге пояснили, что логистика лесных грузов резко подорожала. «Железными дорогами продолжают активно пользоваться производители продукции с высокой добавленной стоимостью, остальные переходят на перевозку фурами,— пояснили в агентстве.— Сейчас, действительно, наблюдается рост контейнеризации, грузовых и морских перевозок, которым железные дороги проигрывают в гибкости в силу технологических особенностей процесса организации перевозок».

Изначально по итогам 2023 года ОАО РЖД ориентировалось на снижение погрузки на 2,5%. Но в апреле замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило заявил в интервью РЖД-ТВ, что можно «с определенной уверенностью говорить о том, что скорее объемы этого года будут не ниже, чем в прошлом году». «То есть уже, по ощущениям, будет не снижение, но насколько здесь можно будет показать рост, покажет время»,— отметил он.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ожидает роста погрузки по итогам года в интервале 1–2,3%.

Он отмечает, что ОАО РЖД недобирает объемы в перевозках угля, контейнерных, строительных и отчасти нефтяных грузов. Если проблемы с кадрами и диспетчеризацией были и в 2022 году, говорит эксперт, то сейчас к ним добавилась проблема снижения технической готовности локомотивов, особенно там, где есть комплектующие из недружественных стран. Появилась проблема террористической активности. Кроме того, строительные работы идут интенсивнее, чем в прошлом году, а новации в сфере диспетчеризации «не способствуют улучшению обстановки на сети». По мнению эксперта, профицит подвижного состава, постоянно подвергающийся критике, обеспечивает ОАО РЖД «дополнительный запас прочности».

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко