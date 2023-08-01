Diageo нарастила прибыль за счет роста популярности дорогих алкогольных напитков

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков компания Diageo завершила 2023 финансовый год с операционной прибылью в размере £4,6 млрд, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

Как отмечается в пресс-релизе, компании удалось нарастить прибыль, несмотря на существенное снижение объема продаж (на 7,4%). Добиться этого Diageo смогла за счет роста цен и роста спроса клиентов на более дорогие напитки. В результате выручка компании выросла на 10,7%, до £17,1 млрд.

«Мы добились двузначного органического роста продаж виски, текилы и Guinness, причем на долю наших брендов премиум-класса пришлось 57% общего органического роста продаж»,— прокомментировала финансовые итоги года генеральный директор Diageo Дебра Крю.

После публикации отчетности акции Diageo на лондонской бирже растут в цене на 2,7%.

В портфель компании входят такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и др.

Кирилл Сарханянц