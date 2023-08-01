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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке за 3 дня госпитализированы 13 человек после укусов медуз

За последние три дня тринадцать человек оказались в больнице столицы Приморья после купания в море. Все они были ужалены медузами.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе минздрава региона, возраст пострадавших — от 17 до 66 лет. Пациенты жалуются на болевой суставной синдром и кашель. Инциденты с укусами медуз происходили в районе бухты Муравьиная, бухты Новик на острове Русский и на пляже зоны отдыха Санаторная. В минздраве ожидают, что пребывание пострадавших от укусов медуз в больнице продлится 3-4 дня и после лечения все пациенты будут выписаны.

«Медики отмечают, что для жаркого лета такое число пострадавших (от укусов медуз,— "Ъ") является нормой»,— заметил представитель минздрава.

В последнюю неделю дневная температура воздуха на юге Приморья превышает 30 градусов, а море в районе Владивостока прогрелось до 24 градусов.

Алексей Чернышев, Владивосток

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