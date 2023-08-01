В Кореновске начали проверку сведений о бизнесмене, выстрелившем в глаз соседскому коту

В Кореновске начали проверку сведений о местном предпринимателе, выстрелившем в глаз коту из пневматического оружия. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Об инциденте сообщили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, стрелявшим является 45-летний владелец сети пивных. Мужчина неоднократно устраивал стрельбу из пневматического оружия, будучи в нетрезвом состоянии.

В кубанском главке МВД отметили, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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