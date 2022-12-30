Срок заключения экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи увеличен еще на семь лет

Суд Мьянмы признал бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи виновной в коррупции и приговорил ее еще к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя судебного ведомства. В общей сложности по всем пунктам обвинения 77-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к 33 годам тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аун Сан Су Чжи в 2019 году

Фото: Peter Dejong / AP Аун Сан Су Чжи в 2019 году

Фото: Peter Dejong / AP

Как уточняет AP, в ходе судебного заседания рассматривались пять дел по нарушению антикоррупционного закона. Суд постановил, что экс-госсоветник Мьянмы виновна в злоупотреблении своим положением, в результате которого был нанесен ущерб госбюджету страны. Аналогичный приговор вынесли и бывшему президенту Вин Мьину.

Аун Сан Су Чжи и Вин Мьин с решением суда не согласились и заявили о своей невиновности. По информации агентства, в ближайшее время адвокаты Аун Сан Су Чжи подадут апелляцию.

Последние полтора года суд неоднократно увеличивал ей сроки заключения. После военного переворота в стране в феврале 2021 года новые власти обвинили ее в 19 преступлениях, в числе которых взяточничество, нарушение правил проведения выборов, незаконное владение рациями и нарушение ограничений во время пандемии COVID-19.

Аун Сан Су Чжи с 2016 по 2021 год фактически возглавляла гражданское правительство Мьянмы. До прихода к власти была символом борьбы с военной диктатурой, за это получила Нобелевскую премию мира. 15 лет провела под домашним арестом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оппозиционер должен сидеть в тюрьме».

Милена Костерева