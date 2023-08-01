Прибыль Raiffeisen в России в первом полугодии выросла на 9%

Прибыль после налогообложения российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в прошлом полугодии выросла на 8,8% в годовом выражении, до €685 млн, доналоговая прибыль — на 9,6%, до €867 млн. Чистый процентный доход RBI в России за полугодие составил €698 млн. Операционная прибыль банка в России выросла на 14,2% и составила €1,531 млрд, следует из отчетности организации (.pdf).

По итогам второго квартала 2023 года российский бизнес RBI увеличил чистую прибыль на 28% по сравнению с первым кварталом. Показатель вырос до €384 млн. Однако основные доходы дочерних компаний RBI в России сократились на 30% квартал к кварталу, до €631 млн. Чистые процентные доходы RBI в России во втором квартале сократились на 15%, чистые комиссионные доходы — на 47%, до €264 млн (в первом квартале комиссионные доходы составили €496 млн). Поддержку квартальным результатам оказал роспуск резервов на €92 млн. Однако в январе—марте, наоборот, были созданы резервы в размере €280 млн.

Согласно пресс-релизу RBI, во втором квартале группа продолжила сокращать российский бизнес. Доля России в операционном результате RBI во втором квартале сократилась до 35,1% с 45,1% в январе—марте. По сравнению с предыдущим кварталом операционная прибыль в России снизилась на €270 млн. С учетом негативного влияния на капитал из-за резкого ослабления рубля, которое отражается не в отчете о прибылях и убытках, а в составе прочего совокупного дохода, вклад России в первом полугодии составил минус €143 млн.

«Мы продолжаем полным ходом работать над двумя вариантами развития бизнеса в России: продажей и выделением. Пока мы работаем над этими сложными вариантами, мы последовательно продолжаем сокращать бизнес в России. Это сокращение теперь отражается на снижении вклада России в доход группы»,— заявил CEO RBI Йоханн Штробль.

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen закрыть свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в стране и заявил о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В начала мая Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки».

Милена Костерева