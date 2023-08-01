Полиция оценила поджог военкомата в Петербурге как вредительство

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, который вечером 31 июля поджег двери военкомата на улице Чайковского, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

По данным издания, полицейское следствие квалифицировало случившееся как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — пять лет лишения свободы.

Как сообщал «Ъ-СПб» поздно вечером 31 июля неизвестный мужчина поджег двери военкомата на улице Чайковского, 53, а затем пытался въехать на ВАЗ-2199 в ворота. После этого его задержали. По предварительной информации, мужчина ранее якобы получал звонки от «сотрудника ФСБ Колесникова». Он утверждал, что тот предложил ему поджечь военкомат с целью получить «некоторые документы, связанные с Украиной».

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