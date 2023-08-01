В Китае во время проливных дождей погибли 11 человек, пострадало 44,6 тысячи

От проливных дождей пострадали 44 673 человека в 13 районах Пекина. В результате непогоды погибли 11 человек, сообщило местное управление по предотвращению наводнений.

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«Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций»,— уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек. Пока риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого (в западном районе Мэньтоугоу) и желтого (в остальных районах).

По данным пекинской метеостанции, с вечера 29 июля до утра 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 мм осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 мм.

Лаура Кеффер