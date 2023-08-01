Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Китае во время проливных дождей погибли 11 человек, пострадало 44,6 тысячи

От проливных дождей пострадали 44 673 человека в 13 районах Пекина. В результате непогоды погибли 11 человек, сообщило местное управление по предотвращению наводнений.

Предыдущая фотография
Затопленная в результате дождей улица в Китае

Затопленная в результате дождей улица в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Автомобили на затопленной улице в Китае

Автомобили на затопленной улице в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Фото: Andy Wong / AP

Последствия дождей в Китае

Последствия дождей в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Фото: Ng Han Guan / AP

Последствия затопления на окраине Пекина

Последствия затопления на окраине Пекина

Фото: Ng Han Guan / AP

Затопленная улица в Пекине

Затопленная улица в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Район Мяофэншань после дождей

Район Мяофэншань после дождей

Фото: Ng Han Guan / AP

Последствия дождей в Китае

Последствия дождей в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Фото: Reuters / Thomas Peter

Следующая фотография
1 / 10

Затопленная в результате дождей улица в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Автомобили на затопленной улице в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Фото: Andy Wong / AP

Последствия дождей в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Пострадавший от наводнения район Мэньтоугоу

Фото: Ng Han Guan / AP

Последствия затопления на окраине Пекина

Фото: Ng Han Guan / AP

Затопленная улица в Пекине

Фото: Reuters / Thomas Peter

Район Мяофэншань после дождей

Фото: Ng Han Guan / AP

Последствия дождей в Китае

Фото: Reuters / Thomas Peter

Фото: Reuters / Thomas Peter

«Еще 27 человек числятся пропавшими, из них связь с четырьмя была потеряна в ходе выполнения ими спасательных операций»,— уточнили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Из небезопасных районов города эвакуировали 127 тыс. человек. Пока риск наводнений и паводков сохраняется. Метеорологические службы Пекина понизили уровень предупреждения из-за дождей с красного до оранжевого (в западном районе Мэньтоугоу) и желтого (в остальных районах).

По данным пекинской метеостанции, с вечера 29 июля до утра 1 августа в Пекине в среднем выпало 260 мм осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Мэньтоугоу и Фаншань, где в среднем выпало 447,6 мм.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...