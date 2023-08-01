Украинский бренд Nemiroff требует прекратить выпуск своей продукции в России

Компания Nemiroff, отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России, инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, так как это нарушает права Nemiroff.

Nemiroff Intellectual Property Establishment обратилась в Арбитражный суд Пензенской области в июне, обнаружил «Ъ» в картотеке дел. Истец требует запретить ОПВЗ использовать бренды Nemiroff при производстве и продаже алкогольных напитков. Заседание по иску назначено на 2 ноября. Эксперты говорят, что заменить бренд производителю будет сложно.

Подробности — в материале «Ъ» «Nemiroff сливается в суде».