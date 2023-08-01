Итатский НПЗ в Кузбассе признан банкротом

В Кемеровской области арбитражный суд признал банкротом ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод». Процедура конкурсного производства на предприятии введена на полгода. Как следует из определения суда, в реестр требований кредиторов включена задолженность на 359,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дьячков Василий, Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Дьячков Василий, Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Анализ финансового состояния компании выявил, что НПЗ не располагает средствами для дальнейшего ведения финансово-хозяйственной деятельности. «Возможности для исполнения всех имеющихся обязательств должника не имеется ввиду отсутствия имущества. Восстановление платежеспособности невозможно»,– сообщается в материалах дела.

Итатский нефтеперерабатывающий завод — одно из первых кузбасских предприятий первичной переработки нефти годовой мощностью 300 тыс. т нефти, построенное в 2006 году. Владельцем компании и ее директором является Владимир Горюнов. В 2016 году предприятие уже подпадало под процедуру банкротства – наблюдение на заводе было введено по требованию новосибирского ООО «Спецстроймонтаж» из-за долга в 524 тыс. руб. Позднее в компании было введено внешнее управление.

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Оксана Павлова