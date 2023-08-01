Великобритания не выдала визы российским делегатам сессии пенсионного фонда ООН

Российская делегация не смогла получить от британских властей визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, сообщило постпредство РФ при ООН. Российская сторона была приглашена Международной морской организацией (ИМО).

По мнению дипломатов, Лондон нарушил свои международные обязательства как страна со штаб-квартирой ИМО и бросил «вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО». «Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого "международного порядка, основанного на правилах", но никак не международного права»,— говорится в комментарии постпредства.

Сессия правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН состоялась 23–28 июля в Лондоне. «Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы»,— говорится в сообщении постпредства.

Российские власти в июне сообщали о работе над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям. Инициировать арбитраж должен непосредственно генсек ООН.

Леонид Уварчев