МИД: Россия работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз

Россия продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру.

Как уточнил дипломат «РИА Новости», Москва ставит этот вопрос в том числе на каждом заседании шестого комитета ООН, который является основной платформой всемирной организации для рассмотрения правовых вопросов. Господин Ильичев отметил, что инициировать арбитраж должен непосредственно генсек ООН. «Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру»,— добавил дипломат.

Антониу Гутерреш выражал сомнения, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России, как как арбитраж не предусматривает какие-либо принудительные меры.

В марте Вашингтон не дал визы россиянам для участия в мероприятиях ООН. В апреле Россия председательствовала в Совете Безопасности ООН, в связи с чем российская делегация во главе с главой МИД Сергеем Лавровым летала в США. По словам господина Лаврова, посольство США сообщило о готовности выдать визы сопровождавшим его журналистам после того, как самолет делегации взлетел. Госдеп говорил, что выдал почти 100 виз для сопровождающих министра. В том же месяце Австрия не выдала визы большей части делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН.

Лаура Кеффер