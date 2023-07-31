Бразильскому футболисту Алвесу предъявят обвинение в изнасиловании

Дело 40-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, обвиняемого в Барселоне в изнасиловании, будет передано в суд. Следствие в Барселоне пришло к выводу, что преступление подтверждается уликами. После поступления материалов в суд будет назначена дата судебного разбирательства, Алвесу может грозить до 12 лет тюремного заключения, если его признают виновным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дани Алвес

Фото: Lee Smith / Reuters Дани Алвес

Фото: Lee Smith / Reuters

Следственный суд в Барселоне завершил расследование, придя к выводу, что есть подтверждения того, что футболист изнасиловал 23-летнюю женщину в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря. Дани Алвес, который содержится под стражей, будет доставлен в следственный суд 2 августа, после чего материалы дела будут переданы в суд Барселоны для дальнейшего разбирательства, сообщает El Mundo.

Алвесу будет предъявлено официальное обвинение после того, как его проинформируют о решении судебного судьи 2 августа. Затем прокуроры уточнят обвинения, и дата судебного разбирательства будет назначена на конец этого года или начало 2024 года, сообщает AP. Ожидается, что до этого футболиста оставят под стражей.

Бывшая звезда испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен» был задержан в январе. Он содержится под стражей без права внесения залога. Вначале Дани Алвес отрицал, что знал женщину, в изнасиловании которой его обвиняют. Но когда следователи допросили его после задержания, футболист изменил свою версию, настаивая на том, что отношения были по обоюдному согласию, сообщает AFP. После задержания Алвеса уволили из мексиканского клуба «Пумас УНАМ».

Дани Алвес выиграл 42 футбольных титула, включая три Лиги чемпионов с «Барселоной» и два Кубка Америки с Бразилией.

Мария Федотова