Импорт на доверии

Правительство упростило для импортеров транзит грузов через дальневосточные порты с последующей перевозкой товаров сначала автомобильным, а затем железнодорожным транспортом. Компании, везущие грузы таким образом, будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Делается это для ускорения процедур и разгрузки морских портов на Дальнем Востоке. Эксперты считают послабление существенным, отмечая, что оно позволит снизить финансовые затраты импортеров, но предупреждают, что процесс разгрузки портов вряд ли будет быстрым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путь грузов с Дальнего Востока на время станет проще

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Путь грузов с Дальнего Востока на время станет проще

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства об упрощении порядка прохождения таможенных процедур при ввозе импортных товаров через дальневосточные порты. Как пояснил премьер на совещании со своими заместителями, «из-за санкций изменились логистические цепочки — сейчас растут поставки товаров через дальневосточные морские пункты пропуска, контейнеры выгружаются с судов на терминалах и вывозятся автомобилями для последующей перевозки по железным дорогам». Оформление транзита при использовании нескольких видов транспорта, по его словам, «достаточно трудоемкий и сложный процесс».

Для упрощения процедур, как следует из документа, до конца 2026 года импортеры в таких случаях будут освобождены от обязанности предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Для этого товары должны ввозиться через определенные правительством дальневосточные морские пункты пропуска — их 11 (Ванино, Владивосток, Восточный, Де-Кастри, Зарубино, Находка, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Охотск, Посьет и Советская Гавань). Также определен список станций, где должна происходить перегрузка контейнеров с автомобилей на железнодорожные платформы: Артем-Приморский 1, Находка, Находка-Восточная, Советская Гавань-Сортировочная, Угловая, Угольная и Уссурийск.

По словам Михаила Мишустина, это позволит сэкономить деньги и время импортеров и разгрузить порты на Дальнем Востоке. В 2021–2022 годах, напомним, дальневосточные порты столкнулись с перегрузкой — в этом году ситуация в целом стабильнее. Как ранее сообщали в Федеральной таможенной службе, прирост контейнерных перевозок в регионе оценивался в этом году в 34% — в общей сложности на дальневосточные порты приходится почти 60% оборота грузов (см. “Ъ” от 15 июня).

Директор Центра экономики инфраструктурных отраслей ЦСР Бегляр Новрузов полагает, что освобождение импортеров от обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов — это «сильное послабление». Ранее требовались банковские гарантии, поручительства или денежные залоги — теперь не будет необходимости во взаимодействии с банками по таким вопросам, в поиске поручителей или резервировании денег из общего объема операционных средств. Как отмечает вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, это позволит снизить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности. По его словам, необходимость данной меры связана в том числе с необходимостью нивелировать всплески импортных потоков контейнезированных грузов, которые проходят через дальневосточные порты.

Впрочем, говорит Бегляр Новрузов, высока вероятность того, что поток импортных грузов останется «в треугольнике Владивосток—Восточный—Находка». Как минимум, продолжает он, разгрузка вряд ли произойдет мгновенно. «Все основные "импортные" порты находятся максимально близко к странам—источникам импорта, а те же Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань и другие расположены севернее — это расстояние также надо проплыть, что увеличит затраты на транспортировку, затем перевалка и хранение, которое зависит от возможностей быстрой подачи вагонов под импортные грузы, а также стоимостной вопрос транспортировки по железной дороге»,— говорит эксперт. Если, по его словам, все эти затраты будут сопоставимы с затратами на доставку через основные порты, то влияние изменений «в определенном периоде», несомненно, будет.

Евгения Крючкова