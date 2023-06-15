Локомотивом к восходу

В условиях разворота российской экономики на восток в 2022 году ОАО РЖД было вынуждено оперативно отреагировать на изменения. За год погрузка в направлении недружественных стран упала на 37%, в направлении дружественных — возросла на 23%, в том числе на 28% — в Китай. Сужение спектра доступных экспортных рынков до азиатских привело к тому, что резко выросла востребованность Восточного полигона, в том числе со стороны грузов, которые никогда раньше на него не поступали. Правительство изменило подход к распределению мощностей БАМа и Транссиба, отдав приоритет не сырьевым грузам, а продукции высокого передела. Несмотря на это, перевозки на Восточном полигоне растут как в целом, так и в части по-прежнему доминирующего на этой артерии угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОАО РЖД Фото: Пресс-служба ОАО РЖД

Закрытые экспортные окна

С марта 2022 года вся экономика страны с потерей внешнеторговых рынков Европы была вынуждена начать разворот на восток. Существенно изменился товарооборот со странами-партнерами и их список. Так, по данным Аналитического центра ТЭК, если в 2021 году экспорт нефти в недружественные страны составлял 140 млн тонн, то в 2022 году он сократился на 35,7%, до 91 млн тонн. По нефтепродуктам сокращение составило 23,5%, до 78 млн тонн. Поставки же в дружественные страны выросли по нефти на 74,7%, до 159 млн тонн, по нефтепродуктам — на 20,4%, до 53 млн тонн. Похожим образом изменились и другие товаропотоки.

Железная дорога не стала исключением. По данным ОАО РЖД, в 2022 году по дружественным странам обеспечен прирост объема перевозок на 23%, до 365 млн тонн, по недружественным странам произошло снижение на 37%, до 210 млн тонн. Заметно выросли перевозки грузов железной дорогой в направлении стран Азии. В частности, перевозки в Китай увеличились на 28% к уровню 2021 года, до 123 млн тонн.

К временным правилам очередности

В условиях разворота экономики от закрытых экспортных рынков на восток востребованность мощностей Восточного полигона резко возросла. В 2020–2021 годах на БАМе и Транссибе действовали правила недискриминационного доступа (ПНД), приоритизировавшие экспорт сырья, но в условиях смены экономической парадигмы правительство приняло решение об их приостановке. На смену ПНД пришли вступившие в силу 15 марта 2022 года временные правила определения очередности перевозок грузов, в рамках которых приоритет получили перевозки высокотехнологичной продукции, грузов металлургического комплекса, нефтехимии, сельского хозяйства, субъектов МСП, а также перевозки в адрес российских потребителей.

После введения временных правил, с 15 марта по 31 декабря 2022 года, в восточном направлении было вывезено на 3,5% больше неугольных грузов, чем годом ранее, или 96,4 млн тонн. Как поясняют в ОАО РЖД, обеспечен рост экспорта широкой номенклатуры грузов высокого передела (на 45,5%, главным образом цветных металлов, химикатов и бумаги), а также продукции, перевозимой в контейнерах (на 40,2%). Свыше 700 грузоотправителей, преимущественно Центрального и Северо-Западного регионов, впервые получили возможность вывоза продукции на Дальний Восток. В числе новых грузоотправителей — НЛМК, «Северсталь», Кондопожский ЦБК, «Москокс», «Уралэлектромедь». По оценкам экспертов, это позволило не допустить остановки предприятий в условиях закрытия западных рынков сбыта и сохранить свыше 300 тыс. рабочих мест.

Донастройка временных правил производится постоянно. Так, рассказывал замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило в интервью РЖД-ТВ, лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям предоставили приоритет внутри всей категории лесных грузов. «Было решение президента страны по поддержке предприятий лесной отрасли, поэтому мы в конце марта правлением компании приняли решение по внесению точечных изменений,— рассказал он.— Внутри очереди, где сегодня перевозятся лесные грузы, мы сделали отдельную, более приоритетную подгруппу внутри леса для тех, кто имеет лицензию на заготовку древесины и деревообрабатывающие производства».

Планируется принятие ряда решений, добавил господин Шило, связанных с поддержкой продукции для северного завоза. «Готовится к выходу соответствующий указ президента, и мы также готовы оперативно выделить эти группы в отдельную категорию для того, чтобы в те периоды времени, когда нужно обеспечить зимний завоз, он обеспечивался бы в гарантированном режиме»,— рассказал он. Также, пояснил господин Шило, есть обращение Минсельхоза по приоритизации продовольственных товаров и отрабатывается «возможность правильной идентификации таких грузов, чтобы внутри в том числе контейнерных перевозок отдать приоритет в первую очередь продовольственным товарам». По итогам этой работы 4 мая повышенный приоритет для экспорта сельскохозяйственных и продовольственных грузов внутри контейнерных перевозок был введен, равно как и приоритет для перевозок грузов, связанных с формированием государственного материального резерва, и для транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных межправсоглашениями. С Минэнерго, рассказывал господин Шило, прорабатывается возможность разработки отдельной методики, которая была бы приложением к временным правилам, для Хакасии, чтобы можно было распределять экспортные объемы между угольными компаниями в соответствии с теми же принципами, как и Кузбасс, то есть когда в объемах на восток учитываются перевозки в западном и южном направлениях.

Восток продолжает расти

По итогам 2022 года ОАО РЖД увеличило провозные способности Восточного полигона до 158 млн тонн. В этом году планируется расширить их до 173 млн тонн. Но в условиях востребованности Восточного полигона расширение возможностей инфраструктуры не единственный способ повышения пропускной способности, который задействует ОАО РЖД. Для вывоза грузов на восток задействованы все технологические резервы. За год в восточном направлении проведено 21 989 поездов весом 7100 тонн, что в два раза больше, чем годом ранее. Дополнительно перевезено 4 млн тонн грузов.

По итогам первого квартала перевозки грузов на восток выросли по сравнению с тем же периодом 2022 года на 10,2%, до 37,8 млн тонн. Погрузка угля увеличилась на 8,2%, до 26,9 млн тонн, из которых львиную долю составил экспортный уголь из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы и Якутии, перевозящийся на восток в рамках соглашений по гарантированному вывозу (24,4 млн тонн).

В 2023 году ОАО РЖД планирует увеличить погрузку на восток на 18,2%, до 169,6 млн тонн. В частности, погрузка угля должна возрасти на 10,6%, до 111,8 млн тонн. В составе этого грузопотока будет обеспечен вывоз гарантированных объемов угля на экспорт из Кузбасса в объеме 53,1 млн тонн, из Хакасии — 6,1 млн тонн, из Бурятии — 8,1 млн тонн, из Тувы — 400 тыс. тонн.

На 55,2%, до 13,9 млн тонн, планируется увеличить перевозку нефтяных грузов в восточном направлении. Удвоится погрузка черных металлов — с 5,1 млн тонн в 2022 году до 10,2 млн тонн по итогам 2023 года. На 31,9% ОАО РЖД собирается нарастить перевозки на восток металлических руд (до 7,5 млн тонн), на 34,2% — удобрений (до 2,2 млн тонн), на 37,3% — лесных грузов (до 6,4 млн тонн) и на 45,9% — хлебных грузов.

Контейнерный наплыв

Выходные грузопотоки не единственные, на которые повлияла смена вектора грузового сообщения. Из-за отказа мировых контейнерных линий и крупных европейских хабов работать с Россией входящий контейнеропоток к лету 2022 года устремился на порты Дальнего Востока. После снятия ковидных ограничений в Китае приток импорта парализовал работу дальневосточных портов. На середину ноября загрузка основных пяти контейнерных терминалов региона, по данным Минтранса, составляла 117%, в ожидании выгрузки находились суда с 15 тыс. TEU на борту.

Для решения проблемы Минтранс постановил назначить три дополнительных контейнерных поезда в сутки на Дальний Восток. В итоге количество ниток графика для контейнерных поездов увеличили до 22 в сутки, и 3 дополнительных назначенных контейнерных поезда сохранили на 2023 год. Параллельно развивались перевозки контейнеров в полувагонах. Для их стимулирования ОАО РЖД в сентябре 2022 года дало скидку 20,7% на перевозку с приморских станций Дальнего Востока контейнеров в полувагонах; эта скидка продлена на весь 2023 год.

Правительство постановило ориентироваться на увеличение в среднесрочной перспективе импорта контейнеров через дальневосточные порты до 6,5 тыс. TEU в сутки. Для этого ОАО РЖД разработало ряд мероприятий. В планах ОАО РЖД — сочетать концепции перевозки всего дополнительного объема в специализированных контейнерных поездах, состоящих из платформ, и увеличение количества поездов, перевозящих контейнеры в полувагонах. Для перевозки платформами, говорил в январе Алексей Шило, необходимо довозить до Дальнего Востока не менее восьми сдвоенных поездов ежесуточно, что потребует дополнительных инвестиций в удлинение станционных путей, для вывоза полувагонами — отправлять из дальневосточных портов 25 контейнерных поездов, состоящих из полувагонов, в сутки, что, в свою очередь, требует развития автодорожной сети и увеличения автопарка для перевозки контейнеров из портов на тыловые терминалы. Пока пик перевозок далек: по состоянию на апрель в среднем из портов Дальнего Востока вывозилось порядка 2,8 тыс. TEU в сутки, тогда как на декабрь 2022 года этот уровень составлял 4,3 тыс. TEU. Однако контейнерные перевозки растут: всего по итогам четырех месяцев через порты было перевезено на 2% больше грузов, чем годом ранее (657,3 тыс. TEU), через погранпереходы — на 3,7% больше (1,16 млн TEU). В частности, рост перевозок через порты Дальнего Востока составил 28,8% (491,1 тыс. TEU), через погранпереход Забайкальск—Маньчжурия — 17,1% (165,3 тыс. TEU), через Гродеково—Суйфэньхэ — 10,7% (28 тыс. TEU).

Через границу

Параллельно развитию путей и технологий перевозки на Восток идет работа по развитию железнодорожных погранпереходов. В ноябре 2022 года был запущен новый погранпереход с Китаем — Нижнеленинское—Тунцзян. Его планируется активно задействовать как дополнительный маршрут для российского угля и руды. В первом квартале через существующие погранпереходы Забайкальск—Маньчжурия, Гродеково—Суйфэньхэ и Нижнеленинское—Тунцзян было провезено 7,5 млн тонн, что на 46% больше, чем годом ранее. В частности, перевозки через Забайкальск выросли в 1,6 раза, до 4,9 млн тонн, в том числе 4,3 млн тонн на экспорт. Через Гродеково — на 14,6%, до 2,1 млн тонн. Через новый погранпереход, не имеющий статистики для сравнения в прошлом году, перевозки составили 529 тыс. тонн.

Инвестпрограммой ОАО РЖД предусмотрено завершение в 2023 году проектно-изыскательских работ по проектам реконструкции железнодорожного погранперехода Наушки и второй очереди реконструкции станции Забайкальск. Завершение первого из проектов позволит увеличить провозную способность станции Наушки на 5 млн тонн, до 15 млн тонн в год. Вторая очередь работ в Забайкальске, завершить которые планируется в 2026 году, даст возможность увеличить пропускную способность на 18 пар поездов в сутки, в том числе на 10 по колее 1520 и на 8 — по 1435, и провозную способность на 8 млн тонн. В Гродеково уже начались строительно-монтажные работы, которые предполагается завершить в 2024 году, после чего провозная способность станции без увеличения пропускной возрастет на 5,5 млн тонн за счет увеличения веса и длины поезда.

Также, по данным Минтранса, запланировано строительство двух новых трансграничных линий в Китай: Джалинда—Мохэ с расчетом на грузовую базу до 24,1 млн тонн (уголь, руда, зерно, прочие грузы) и Приаргунск—Хайлар (до 18,4 млн тонн угля, свинцово-цинкового концентрата, леса, цементного клинкера, зерна и контейнеров). Предварительная стоимость проектов — $250 млн и $500 млн соответственно с учетом необходимости строительства основных частей трассы на территории КНР. Также для развития сообщения с Китаем через Монголию Улан-Баторской железной дорогой запланирована модернизация линии Наушки—Замын-Ууд протяженностью 1,1 тыс. км. Цель модернизации — увеличить количество пар поездов с 15 до 18 и провозную способность с 33,3 млн до 34,1 млн тонн. На территории Монголии планируется также построить линию Чойбалсан—Хуут-Бичигт стоимостью $1,25 млрд, что позволит увеличить провозную способность линии Соловьевск—Чойбалсан со 100 тыс. до 10 млн тонн в год.

Главный, но не единственный

Разворот на восток сделал Восточный полигон наиболее востребованной, но не единственной железнодорожной артерией, соединяющей Россию с основными экспортными рынками. Восстанавливается интерес экспортеров к портам Северо-Запада. В течение 2022 года угольные компании решали проблемы обеспечения себя флотом, фрахтования и страхования судов и к третьему-четвертому кварталу года сумели наладить цепочки поставок через северо-западные порты. К началу года объемы начали восстанавливаться. Резкий перелом был достигнут в феврале, когда погрузка угля на порты Северо-Запада выросла на 86,5%, до 4,7 млн тонн. По результатам апреля, свидетельствуют расчеты Центра ценовых индексов Газпромбанка, поставки энергетического угля на экспорт через порты Северо-Запада превзошли по объемам экспортные перевозки в адрес дальневосточных портов, составив 4,9 млн тонн против 4 млн тонн.

В целом за первый квартал перевозка экспортных грузов на порты Северо-Запада выросла на 9,4% относительно первого квартала 2022 года — до 34 млн тонн.

Южное направление было востребовано весь 2022 год. В 2022 году, по данным Морцентр-ТЭК, терминал ОТЭКО в Тамани стал лидером по объемам перевалки угля среди портов России с итогом 30 млн тонн и приростом на 32,1%; порт Новороссийск лидировал по перевалке наливных грузов (106,6 млн тонн, прирост 6,3%). По итогам первого квартала рост продолжается: в январе—марте погрузка на порты Азово-Черноморского бассейна увеличилась на 2%.

ОАО РЖД успешно выполнило запланированные объемы работ по развитию подходов к портам Юга и Северо-Запада. По итогам 2022 года провозная способность этих направлений составила 125,1 млн тонн и 145,6 млн тонн соответственно.

Наталья Скорлыгина