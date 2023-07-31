Неизвестный поджег военкомат в центре Петербурга

Неизвестный мужчина поджег двери военкомата, а затем въехал в ворота на улице Чайковского в центре Петербурга. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района города.

По предварительной информации, мужчина совершил поджог входных дверей военкомата. Позже он попытался протаранить арочные ворота на автомобиле. Огонь охватил один «квадрат» помещения, горение ликвидировали. В пресс-службе заявили, что ущерб комиссариату оценивается как незначительный.

Мужчина задержан правоохранителями, его личность устанавливается. По данным «Фонтанки», им является 54-летний мужчина на ВАЗ-2199. Мужчина якобы получал звонки от «сотрудника ФСБ Колесникова», который предложил ему поджечь военкомат для получения «некоторых документов, связанных с Украиной».

На месте продолжают работать оперативные службы. Машину неизвестного планируют осмотреть.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург