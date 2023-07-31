У Orano нет урана

Цены на уран и его переработку продолжили расти в 2023 году, вновь достигнув исторических рекордов. Главным драйвером роста котировок было желание западных покупателей отказаться от поставок из РФ. Дополнительным стимулом к увеличению цен, по мнению собеседников “Ъ”, теперь может стать военный переворот в Нигере. Мятежники, захватившие там власть, уже не дают вывозить за границу уран с месторождений французской Orano на севере страны. Нигер покрывает четверть спроса на уран в ЕС и около 5% — в мире, однако, по мнению аналитиков, перебои могут оказать только временное влияние на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Penney / Reuters Фото: Joe Penney / Reuters

В первом полугодии 2023 года цена на сырье для ядерного топлива продолжают обновлять рекорды, следует из отчета французской Orano на основе данных агентства UxC. Цена на закись-окись урана (U3O8) в конце июня текущего года составила $56 за фунт, увеличившись почти на 8% за полгода. Спотовая цена на конверсию урана (переработка природного урана в гексафторид UF6) достигла $41, а долгосрочная цена на обогащение урана — $146 за единицу работ разделения (ЕРР). Рост котировок начался в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Западные покупатели опасаются остановки поставок из РФ и пытаются перейти на других поставщиков в условиях дефицита мощностей для переработки урана (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года).

Основные покупатели урана — 410 атомных энергоблоков общей мощностью 368,6 ГВт. Общая мощность АЭС в ЕС — 97 ГВт (22% от общей выработки), а в США — 96 ГВт (18% от общей выработки).

Дополнительным фактором для роста цен на уран может стать военный переворот в Нигере, считают собеседники “Ъ”. Мятежники, захватившие власть в стране, уже закрыли границы и запретили вывоз золота и урана. При этом Нигер — лидер по объемам поставок природного урана в ЕС, следует из данных Euratom Supply Agency (регулятор атомной отрасли в ЕС).

В 2021 году европейские потребители купили у Нигера 2,91 тыс. тонн урана, что составило 24,26% от общего объема спроса.

На втором месте по поставкам урана находился Казахстан (2,75 тыс. тонн), а на третьем — РФ (2,36 тыс. тонн).

Нигер также поставляет небольшой объем урана в США: в 2022 году экспорт составил около 686 тонн.

Во Франции работают 56 атомных энергоблоков, которые вырабатывают около 63% электроэнергии в стране. Как отмечает издание Politico, из-за напряженности в Нигере и возможных перебоев с поставками урана ЕС станет еще проблематичнее вводить какие-либо ограничения в отношении России в ядерной сфере.

Сейчас добыча в Нигере ведется только на месторождении компании SOMAIR (63,4% — у французской Orano, 36,66% — у госкомпании Нигера SOPAMIN) возле города Арлит на севере страны. Уран перевозят с карьера сначала автотранспортом, затем по железной дороге до соседней Республики Бенин, а затем из порта Котону по морю в основном во Францию на переработку.

В Нигере есть и перспективные проекты. Orano в мае 2023 года подписала с властями Нигера соглашение о глобальном сотрудничестве, включая проработку добычи урана на месторождении Imouraren, подразумевающее вложения компании на €30 млн. Канадская GoviEx Uranium в текущем году начала финансировать проект Madaouela, а канадская Global Atomic Corporation разрабатывает месторождение урана и золота Dasa. В канадской Global Atomic Corporation заверили, что их проект Dasa остается в силе, но из-за закрытых границ поставки будут временно прерваны. В GoviEx Uranium также сказали, что на их работу текущая ситуация в Нигере не повлияла.

24,2 процента составила доля урана из Нигера в закупках стран ЕС в 2021 году

В полугодовой отчетности Orano отмечается, что нестабильная ситуация в Нигере пока не оказала какого-либо влияния на деятельность компании в стране и на стоимость активов группы. В компании также пояснили, что французские АЭС получают менее 10% урана из Нигера. В группе EDF, в которую входит Orano, заявили «РИА Новости», что Франция не зависит от какой-либо страны или месторождения по поставкам ядерного топлива. Французская Orano также ведет добычу урана в Казахстане через СП с «Казатомпромом» и в Канаде через СП с Cameco и другими компаниями.

Общий доход французской Orano в сегменте добычи урана в 2022 году составил €1,36 млрд, а показатель EBITDA — €491 млн. Доход от добычи в первом полугодии 2023 года составил €739 млн.

Orano также ведет разведку в Габоне, Монголии, Намибии и Узбекистане.

Добыча урана в Нигере сокращается за счет истощения месторождений, но в 2023 году годовое производство в стране все еще составляет 4% от мировой добычи и 3% от мирового спроса, говорит руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году Нигер снизил производство до 2,02 тыс. тонн урана. «Однако с учетом ожидаемого роста добычи урана в Канаде, Намибии и Казахстане в 2023–2024 годах только длительные перебои в добыче в стране могут привести к дефициту урана на мировом рынке, и то временному,— продолжает господин Синицын.— Если Нигер добывает сейчас около 2 тыс. тонн урана, то суммарный рост мировой добычи в 2024 году против 2022 года может составить более 13 тыс. тонн».

Полина Смертина, Марианна Беленькая