Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У Orano нет урана

Как проблемы французской компании в Нигере повлияют на мировой рынок

Цены на уран и его переработку продолжили расти в 2023 году, вновь достигнув исторических рекордов. Главным драйвером роста котировок было желание западных покупателей отказаться от поставок из РФ. Дополнительным стимулом к увеличению цен, по мнению собеседников “Ъ”, теперь может стать военный переворот в Нигере. Мятежники, захватившие там власть, уже не дают вывозить за границу уран с месторождений французской Orano на севере страны. Нигер покрывает четверть спроса на уран в ЕС и около 5% — в мире, однако, по мнению аналитиков, перебои могут оказать только временное влияние на рынок.

Фото: Joe Penney / Reuters

Фото: Joe Penney / Reuters

В первом полугодии 2023 года цена на сырье для ядерного топлива продолжают обновлять рекорды, следует из отчета французской Orano на основе данных агентства UxC. Цена на закись-окись урана (U3O8) в конце июня текущего года составила $56 за фунт, увеличившись почти на 8% за полгода. Спотовая цена на конверсию урана (переработка природного урана в гексафторид UF6) достигла $41, а долгосрочная цена на обогащение урана — $146 за единицу работ разделения (ЕРР). Рост котировок начался в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Западные покупатели опасаются остановки поставок из РФ и пытаются перейти на других поставщиков в условиях дефицита мощностей для переработки урана (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года).

Основные покупатели урана — 410 атомных энергоблоков общей мощностью 368,6 ГВт. Общая мощность АЭС в ЕС — 97 ГВт (22% от общей выработки), а в США — 96 ГВт (18% от общей выработки).

Дополнительным фактором для роста цен на уран может стать военный переворот в Нигере, считают собеседники “Ъ”. Мятежники, захватившие власть в стране, уже закрыли границы и запретили вывоз золота и урана. При этом Нигер — лидер по объемам поставок природного урана в ЕС, следует из данных Euratom Supply Agency (регулятор атомной отрасли в ЕС).

  • В 2021 году европейские потребители купили у Нигера 2,91 тыс. тонн урана, что составило 24,26% от общего объема спроса.
  • На втором месте по поставкам урана находился Казахстан (2,75 тыс. тонн), а на третьем — РФ (2,36 тыс. тонн).
  • Нигер также поставляет небольшой объем урана в США: в 2022 году экспорт составил около 686 тонн.

Во Франции работают 56 атомных энергоблоков, которые вырабатывают около 63% электроэнергии в стране. Как отмечает издание Politico, из-за напряженности в Нигере и возможных перебоев с поставками урана ЕС станет еще проблематичнее вводить какие-либо ограничения в отношении России в ядерной сфере.

Сейчас добыча в Нигере ведется только на месторождении компании SOMAIR (63,4% — у французской Orano, 36,66% — у госкомпании Нигера SOPAMIN) возле города Арлит на севере страны. Уран перевозят с карьера сначала автотранспортом, затем по железной дороге до соседней Республики Бенин, а затем из порта Котону по морю в основном во Францию на переработку.

Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы

В Нигере есть и перспективные проекты. Orano в мае 2023 года подписала с властями Нигера соглашение о глобальном сотрудничестве, включая проработку добычи урана на месторождении Imouraren, подразумевающее вложения компании на €30 млн. Канадская GoviEx Uranium в текущем году начала финансировать проект Madaouela, а канадская Global Atomic Corporation разрабатывает месторождение урана и золота Dasa. В канадской Global Atomic Corporation заверили, что их проект Dasa остается в силе, но из-за закрытых границ поставки будут временно прерваны. В GoviEx Uranium также сказали, что на их работу текущая ситуация в Нигере не повлияла.

24,2 процента

составила доля урана из Нигера в закупках стран ЕС в 2021 году

В полугодовой отчетности Orano отмечается, что нестабильная ситуация в Нигере пока не оказала какого-либо влияния на деятельность компании в стране и на стоимость активов группы. В компании также пояснили, что французские АЭС получают менее 10% урана из Нигера. В группе EDF, в которую входит Orano, заявили «РИА Новости», что Франция не зависит от какой-либо страны или месторождения по поставкам ядерного топлива. Французская Orano также ведет добычу урана в Казахстане через СП с «Казатомпромом» и в Канаде через СП с Cameco и другими компаниями.

Общий доход французской Orano в сегменте добычи урана в 2022 году составил €1,36 млрд, а показатель EBITDA — €491 млн. Доход от добычи в первом полугодии 2023 года составил €739 млн.

Orano также ведет разведку в Габоне, Монголии, Намибии и Узбекистане.

Добыча урана в Нигере сокращается за счет истощения месторождений, но в 2023 году годовое производство в стране все еще составляет 4% от мировой добычи и 3% от мирового спроса, говорит руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году Нигер снизил производство до 2,02 тыс. тонн урана. «Однако с учетом ожидаемого роста добычи урана в Канаде, Намибии и Казахстане в 2023–2024 годах только длительные перебои в добыче в стране могут привести к дефициту урана на мировом рынке, и то временному,— продолжает господин Синицын.— Если Нигер добывает сейчас около 2 тыс. тонн урана, то суммарный рост мировой добычи в 2024 году против 2022 года может составить более 13 тыс. тонн».

Полина Смертина, Марианна Беленькая

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...