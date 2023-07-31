В перечень параллельного импорта включили батарейки Duracell, фотоаппараты Canon и очки Ray-Ban

В обновленный список товаров параллельного импорта вошли фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. Контактных линз Acuvue в списке все еще нет. Список изучило агентство «РИА Новости».

Контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes выпускает компания Johnson & Johnson. В конце мая игроки рынка рассказали «Ъ», что компания Johnson & Johnson стала рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта. После этого в Минпромторге заявил о включении контактных линз, которые производит эта компания, в список для параллельного импорта. 28 июля первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков сообщил, что линзы данного производителя не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта.

Президент Владимир Путин 28 июня подписал закон, который легализует параллельный импорт на 2022 год. Позже его продлили на 2023 год. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.

Полина Мотызлевская