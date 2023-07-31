Метро дотянулось до суда

В Красноярске отдали под суд бывшего председателя правительства края Юрия Лапшина. Некогда второго человека в структуре региональной власти обвиняют в превышении полномочий при строительстве красноярского метрополитена. Согласно версии следствия, в декабре 2019 года глава регионального кабмина дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных подрядчиком работ на сумму более 742 млн руб., зная о существенных недостатках в документации. Господин Лапшин, которого на время следствия и суда отпустили под подписку о невыезде, вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего Юрия Лапшина — главы правительства Красноярского края при губернаторе Александре Уссе, ушедшего в отставку в апреле 2023 года. Фигурантом расследования глава кабмина Красноярского края стал в октябре 2022 года. В отношении высокопоставленного чиновника Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), задерживать господина Лапшина не стали.

Изложенные в материалах следствия события связаны со строительством в Красноярске метрополитена. По версии правоохранителей, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») заключили госконтракт стоимостью 954 млн руб. на корректировку проектно-сметной документации строительства метро. В декабре того же года подрядчик представил отчет о проделанной работе. Следствие считает, что в нем содержались существенные недостатки, препятствующие приемке работ. В частности, подрядчик, говорится в деле, фактически пробурил около 60 скважин в четырех районах Красноярска, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220.

«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю краевого транспортного управления, который докладывал об этом министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края»,— рассказали в прокуратуре. Тем не менее, говорится в материалах дела, в декабре 2019 года глава кабмина региона, заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных работ на сумму более 742 млн руб. По указанию министра Константина Димитрова руководитель краевого транспортного управления завизировал фиктивные бумаги, на их основании денежные средства из федерального бюджета были перечислены в «КрасноярскТИСИЗ» и похищены.

В январе 2023 года в деле красноярского премьер-министра появился новый эпизод. Ему вменили в вину воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, наказывается штрафом до 500 тыс. руб., лишением права занимать определенные должности или обязательными работами на срок до 360 часов). Как указывается в материалах СКР, чиновник якобы не направил в установленные законом сроки в Минпромторг РФ заявку компании «Базис» на реализацию приоритетного инвестиционного проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Лесосибирске. В результате, по данным следствия, фирме был причинен ущерб в размере 33,6 млн руб., которые она вложила на подготовительном этапе.

Юрий Лапшин вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. 23 апреля он подал в отставку. Как пояснил господин Лапшин, он «посчитал правильным» подать в отставку после ухода с поста главы региона Александра Усса, правительство которого возглавлял. Он напомнил, что получил приглашение на должность от господина Усса и проработал на своем посту пять лет.

Председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь находится под следствием. Ему вменяется в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) примерно на 1 млрд руб. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-министра транспорта красноярского края Константина Димитрова, который заключил сделку со следствием, уже рассматривается в суде.

Уроженец Красноярска Юрий Лапшин начал политическую деятельность в родном городе, став в начале 1990-х годов руководителем горкома комсомола. Затем он ушел в бизнес, в частности, возглавлял страховую компанию «Астроваз». Новый виток его политическая карьера сделала уже в соседней Хакасии, куда господин Лапшин переехал в 2009 году по приглашению главы республики Виктора Зимина. Там красноярец занимал должности министра финансов, первого заместителя главы Хакасии и председателя правительства региона. Возвращение в Красноярск состоялось в октябре 2014 года — Юрий Лапшин стал заместителем председателя правительства региона, который тогда возглавлял Виктор Толоконский. После прихода на пост губернатора Александра Усса в 2017 году Юрий Лапшин пошел на повышение и занял пост главы краевого правительства.

Константин Воронов, Валерий Лавский