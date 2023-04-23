Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин ушел в отставку

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Я был приглашен на эту должность губернатором Александром Уссом. В течение пяти лет я возглавлял высший орган исполнительной власти края, координировал деятельность членов правительства. Я посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь, потому что председатель правительства – знаковая должность, и у нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», – объяснил свое решение господин Лапшин.

В пресс-службе правительства региона добавили, что врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков принял отставку премьер-министра.

Александр Усс сообщил о своей отставке в четверг, 20 апреля. Он рассказал, что получил предложение о работе на федеральном уровне. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Котюкова.

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Илья Николаев