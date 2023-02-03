В отношении главы правительства Красноярского края возбудили уголовное дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) возбуждено в отношении председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. Оно связано со строительством метрополитена в краевом центре, рассказали источники «Ъ-Сибирь». По их данным, глава регионального кабмина якобы дал указание подчиненным подписать акты приемки работ, которые, по версии следствия, не были выполнены до конца. Официального подтверждения этим сведениям нет. Не располагают информацией и в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

В июне прошлого года в Москве правоохранители задержали известного в прошлом федерального чиновника Олега Митволя. Его под конвоем доставили в Красноярск и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По предварительным данным, экс-чиновнику, возглавляющему совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», вменяют в вину хищение около 1 млрд руб., которые были выделены на проектирование местной подземки. В последующем Олег Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вчера, как писал «Ъ-Сибирь» его госпитализировали в тюремную больницу.

По делу также проходят министр транспорта краевого правительства Константин Димитров и Константин Мандров — экс-руководитель Красноярского транспортного управления, выступавшего заказчиком проектирования метро. Им вменяется в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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Илья Николаев