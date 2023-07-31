Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

Президент Владимир Путин пока не планирует участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Генассамблея должна собраться в сентябре этого года.

«Пока таких планов у президента нет»,— ответил господин Песков на вопрос «РИА Новости», действительно ли президент не поедет на Генассамблею ООН. Господин Путин находится под санкциями США, введенными в ответ на военную операцию.

18–19 сентября 2023 года в Нью-Йорке состоится саммит под председательством Генассамблеи ООН.

В саммите БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), президент РФ будет участвовать дистанционно. Как страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда, ЮАР обязана его арестовать на основании выданного в марте ордера. На запланированный 12–18 ноября в Сан-Франциско саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества приглашения Владимира Путина в Кремле не ждут.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...