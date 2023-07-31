Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре

Президент Владимир Путин пока не планирует участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Генассамблея должна собраться в сентябре этого года.

«Пока таких планов у президента нет»,— ответил господин Песков на вопрос «РИА Новости», действительно ли президент не поедет на Генассамблею ООН. Господин Путин находится под санкциями США, введенными в ответ на военную операцию.

18–19 сентября 2023 года в Нью-Йорке состоится саммит под председательством Генассамблеи ООН.

В саммите БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР), президент РФ будет участвовать дистанционно. Как страна, подписавшая Римский статут Международного уголовного суда, ЮАР обязана его арестовать на основании выданного в марте ордера. На запланированный 12–18 ноября в Сан-Франциско саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества приглашения Владимира Путина в Кремле не ждут.

Мария Федотова