NZZ: UBS собирается отказаться от 75% российских клиентов Credit Suisse

Швейцарский банк UBS планирует закрыть счета 50–75% российских клиентов Credit Suisse. Об этом пишет швейцарская газета NZZ am Sonntag. По ее данным, после завершения поглощения Credit Suisse UBS занялся проверкой клиентской базы банка и счел дальнейшее обслуживание некоторых его клиентов сопряженным со слишком высокими рисками. В UBS никак не прокомментировали информацию издания.

Как пишет NZZ am Sonntag, неизвестно, кто из российских клиентов окажется затронут, однако, скорее всего, в первую очередь это коснется граждан России, проживающих за рубежом. По мнению газеты, решение отражает более консервативный, чем у Credit Suisse, подход UBS к рискам и намерение UBS привести клиентскую базу поглощенного банка в соответствие со своими правилами и требованиями. NZZ am Sonntag также пишет, что UBS традиционно осторожно относился к работе с клиентами из России, в то время как Credit Suisse очень активно развивал такое сотрудничество. В то же время, как отмечает издание, процесс прекращения обслуживания клиентов может занять годы — UBS придется найти для их счетов новые банки, некоторые клиенты могут подать в суд из-за закрытия счетов.

Яна Рождественская