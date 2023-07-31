Вступил в силу приговор кубанскому чиновнику за государственную измену

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) оставил без изменений приговор бывшему сотруднику министерства природных ресурсов Краснодарского края, приговоренному к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает сайт суда.

Приговор экс-сотруднику краевого минприроды был вынесен 17 апреля текущего года. Краснодарской краевой суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Противоправная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что подсудимый собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Защита обжаловала приговор, настаивая на переквалификации действий осужденного на менее тяжкий состав и смягчении назначенного наказания. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения судебного акта. Приговор вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар