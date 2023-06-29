Протестующие в Багдаде напали на посольство Швеции после акции с сожжением Корана

Более сотни протестующих иракцев собрались около здания посольства Швеции в Багдаде. Как передает портал Shafaq, им удалось «сломать ворота и проникнуть на территорию» диппредставительства.

Протест происходит на фоне акции сожжения Корана, которую 28 июня в Стокгольме провел иммигрант из Ирака Салван Момика с разрешения городской полиции. Группа иракцев потребовала высылки посла Швеции Джессики Свардстрем в знак протеста. Телеканал Alsumaria передает, что группа протестующих уже покинула здание посольства.

Прежде сегодня шиитский имам и лидер организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр в Twitter призвал организовать массовую акцию протеста и потребовать не только высылки посла, но и разрыва дипломатических отношений со Швецией из-за «антагонистической позиции» страны к исламу. Также он призвал лишить иракского гражданства организатора акции Салвана Момику.

Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зайдан, передает Shafaq, инициировал разбирательство в отношении господина Момики по делу об осквернении Корана. Он поручил ускорить процедуры для прошения о его экстрадиции и вынесения приговора в соответствии с законодательством Ирака.

Днем 28 июня 37-летний Салван Момика провел акцию вблизи стокгольмской соборной мечети в центре города: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. После акции полиция составила протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня. Еще до акции полиция предупредила о возможных последствиях в виде штрафа. Однако правоохранительные органы заявили, что свобода слова «важнее положения о запрете огня».

Лусине Баласян