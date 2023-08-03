Замеряй и властвуй

Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ) Rutube может рассчитывать на доступ к большему, чем раньше, пулу пользователей: правительство внесло мобильную версию приложения в перечень обязательных к предварительной установке на телефоны. Но видеосервису, существующему вне экосистем, все равно будет трудно соперничать с разработками многопрофильных технологических компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дело не только в ресурсах, которые владелец может потратить на продукт или расширение инфраструктуры — например, той же сети серверов в разных географических точках. Компании, которые развивают целый портфель сервисов, с большей вероятностью вложатся в проект, результаты которого можно будет развернуть сразу на нескольких направлениях. Так около десяти лет назад поступила Google, создавшая Knowledge Graph («Сеть знаний») — базу с информацией о разных объектах и связями друг с другом.

Google позиционировала Knowledge Graph как способ улучшить поиск — именно из ее данных собираются карточки с обогащенными ответами в выдаче. Пользователям YouTube новая разработка принесла точные рекомендации. Например, если вы смотрите видео о конкретной игре, сервис будет предлагать ролики не просто об играх в целом, а в том же жанре или от того же разработчика. Обогащать эту сеть помогает доминирующее положение Google: например, интернет-компании, желающие хороших позиций для своих сайтов в поиске, сами добавляют на них уже размеченные данные.

ГПМХ — это объединение медийных компаний, а не информационных, и создание базы данных подобного уровня едва ли приоритет для холдинга. Опыт же реализации рекомендаций в онлайн-кинотеатрах (Premier) нельзя полностью перенести на сервис, живущий в основном пользовательским контентом. Каталог онлайн-кинотеатров наполняется централизованно, а фильмы и сериалы уже поставляются с набором данных, в частности, о жанре и актерах.

Для сравнения, VK, которая сейчас развивает «VK Видео», имеет доступ к большему объему данных, которые можно применить для повышения точности рекомендаций. Важная составляющая, которую себе пытался организовать в том числе Google,— это данные о социальных связях пользователей, их активности в группах по интересам.

Конечно, создать хорошую систему рекомендаций видео, не полагаясь на сторонние источники знаний о мире, вполне реально; пример тому — TikTok. Но в силу своей специфики этот сервис может быстро собрать данные о предпочтениях пользователя. Приложение TikTok собирает почти всю доступную информацию, от геолокации до перечня других приложений на телефоне. Так что владельцам любого видеосервиса придется в борьбе за пользователя бороться еще и за его данные.