Лимит на дольщика

Череда кризисов последних лет научила бизнес извлекать плюсы из любых непростых ситуаций. Яркий пример —застройщики.

С одной стороны, небольшую долю импорта и успешное замещение ставших недоступными из-за санкций материалов за счет азиатских рынков вице-премьер Марат Хуснуллин называл секретом роста отрасли в прошлом году. С другой — именно отсутствием налаженного импортозамещения объясняется необходимость лимитировать в 5% от цены квартиры размер неустойки, который дольщики могут взыскивать с девелоперов за срыв сроков сдачи жилья. Такая мотивировка приводится в пояснительной записке к законопроекту, который на днях уже был одобрен Советом федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Взаимоотношения застройщиков с дольщиками при сдаче домов — больной вопрос для обеих сторон. Можно вспомнить, что глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, представляя принятый законопроект, говорил о готовности бороться с «потребительским терроризмом в отношении застройщика». Документ должен ограничить возможности соинвесторов обращаться в суд при приеме квартир. В прошлом году застройщикам в качестве антикризисной меры удалось добиться моратория на взыскание неустоек при сдаче объектов, который действовал до конца июня.

Нарушение сроков сдачи домов в эксплуатацию в РФ не редкость: по наблюдениям партнера компании «ПоверенныйЪ» Даниила Синицына, до шести месяцев задерживается завершение большинства объектов в массовом сегменте. Обращаются в суд за неустойками при этом лишь 10-20% соинвесторов, но, вероятно, и их претензии осложняют жизнь девелоперов. Особенно если речь идет об уникальных объектах, на которые и распространяются нормы нового законопроекта.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, к уникальным объектам относятся все здания высотой более 100 м. Звучит серьезно, но нужно помнить, что высотность массового строительства в крупных городах последние годы растет. По подсчетам «Метриума», 31% новостроек Москвы массового и бизнес-сегментов — от 30 этажей. За пять лет показатель кратно вырос. Около 26 реализуемых в Москве проектов, по данным «Бест-Новостроя», выше уже 50 этажей.

Похоже, стимулов строить небоскребы у застройщиков в ближайшее время прибавится. Во-первых, такой формат жилья в крупных городах привлекателен из-за дороговизны участков. Во-вторых, если существует возможность сократить размер выплат соинвесторам, то почему бы не воспользоваться? И здесь у бизнеса может появиться уже новый закономерный тезис: если под действие исключения из правил каждый год попадает все больше объектов, почему бы не сделать исключения правилом?