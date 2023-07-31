«Публика ждет искусство, которое будет понятным»

С 3 по 5 августа в Рыбинске пройдет III ежегодный фестиваль «Джаз на родном языке». Одним из его участников станет российский джазовый музыкант, гитарист и вокалист Гасан Багиров. Заслуженный артист Азербайджанской республики, солист Санкт-Петербургской государственной джазовой филармонии, участник ансамбля Народного артиста России Давида Голощекина Гасан Багиров выступит вместе с организатором фестиваля, ярославским саксофонистом Стасом Майнугиным. О том, как сложился творческий союз, о перспективах джаза на русском и азербайджанском языках, о самом фестивале корреспондент «Ъ-Ярославль» поговорил с известным музыкантом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист Санкт-Петербургской государственной джазовой филармонии Гасан Багиров

Фото: Гасан Багиров Солист Санкт-Петербургской государственной джазовой филармонии Гасан Багиров

Фото: Гасан Багиров

— Как проходит подготовка к фестивалю?

— Пишутся ноты, репетируются выступления. Я сам пропеваю, проигрываю. Репетирую и пишу ноты для музыкантов ансамбля Станислава Майнугина.

— Какие у вас ожидания от фестиваля?

— Ожидания самые хорошие, потому что публика ждет такое искусство, которое будет близким, понятным благодаря текстам, и будет принято.

— Джазовых фестивалей сегодня существует множество. Чем «Джаз на родном языке» отличается от других?

— Сейчас в нашем российском обществе есть запрос на то, чтобы джазовые музыканты исполняли джаз не только на языке оригинала, но и на родном языке. Русская поэзия — это огромный пласт мировой культуры. Конечно, если он задействован и используется в интересах джазовой музыки и около джазовой музыки, то, наверное, публика с удовольствием будет слушать подобную музыку, потому что есть классический американский джаз, но он звучит только на английском. Точно так же, как и классика звучит на итальянском или Чайковский только на русском. Родной язык позволяет установить прямое взаимодействие даже с неподготовленной публикой, нежели музыка на английском языке, потому что в таком случае классику жанра, джаз нужно знать и любить. А здесь возникает мостик к любой публике.

Вы говорите с ней на одном языке и рассказываете понятные вещи: что вы любите, или вы видите небо, звезды, море, и все это положено на какую-то джазовую структуру. Главное, чтобы это было сделано профессионально, стильно.

— Почему вы решили играть на этом фестивале со Стасом Майнугиным?

— Я познакомился со Станиславом и с его отцом Вадимом, когда они несколько раз приезжали в Санкт-Петербург в государственную филармонию джазовой музыки. Мы вместе выступали на одной сцене. Мне очень понравился их творческий тандем. Мы поговорили, попели и помузицировали вместе и, когда ты видишь, что есть душевный музыкальный отклик у твоих коллег и партнеров, то значит это люди, которые будут близко с тобой по жизни находиться. А это очень приятные и потрясающие музыканты и хорошие люди.

— Вы поете на фестивале и на русском, и на азербайджанском языках, но родом из Санкт-Петербурга...

— Я все-таки заслуженный артист Азербайджана, и было бы совсем неприлично, чтобы этот язык совсем не участвовал в моем творчестве. Я очень плохо его знаю, но выучил несколько произведений на родном языке. Это расширило мои возможности, потому что это другая техника пения, фонетика и мелодико-гармоническая структура. Азербайджанский джаз звучит с большим количеством мелизматики, использованием восточных ладов. Это поставило передо мной новые творческие задачи. Каждый раз, когда расширяются горизонты, это же замечательно, вы понимаете, что не стоите на месте, а движетесь.

— Если говорить про музыкантов, есть ли люди, которые вас вдохновляют? Какими качествами вы восхищаетесь в них?

— Есть две фигуры: это, конечно, мой учитель Давид Голощекин и Игорь Михайлович Бутман. Они являются для меня маяками, потому что оба талантливейшие народные артисты, оба потрясающие, великолепные музыканты и, соответственно, прекрасные организаторы. Для меня эти два имени очень важны.

— В какой-то момент вы решили строить сольную карьеру. Как было принято это решение? Оправдались ли ваши ожидания?

— Это было абсолютно взвешенное решение, и мне очень нравится, когда я солирую и собираю все нити. Я чувствую себя в этот момент дирижером в каком-то плане, когда я могу руководить музыкой и следить за ее движением, что-то показывать партнерам и коллегам. Я всегда знал, что артистом хора или оркестра мне бы не хотелось быть, сидеть в большой массе музыкантов сложно и психологически, и музыкально.

— У вас в выступлениях много импровизационных моментов. Это всегда несет риски. Не боитесь импровизировать?

— Да, бесконтрольная импровизация опасна, и слишком много вольного исполнения тоже бывает лишним. В группе нужно найти некую золотую середину. «Импровизация хороша, когда она подготовлена», — эту фразу мне говорил мой учитель. Импровизация должна быть под контролем.

— А в ансамбле вы договариваетесь или следуете чутью?

— Зависит от ситуации. Иногда хочется немножко пошалить, что называется, сделать небольшое шоу. Тогда есть место спонтанности.

— Какие у вас планы? Куда дальше ведет ваш музыкальный путь?

— У меня есть сильная потребность записать сольный альбом. Скопилось уже много авторского материала. Сейчас ведутся переговоры со студиями, найдены музыканты. Я очень этому рад, потому что сольного альбома у меня не было очень давно. Мне очень понравилось предложения Станислава Майнугина играть авторские произведения, и это замечательно. Я с радостью предоставил ему свои записанные мелодии, музыканты их выучили, и мы будем их исполнять. Поэтому приглашаем всех посетить фестиваль «Джаз на родном языке» и насладиться качественной музыкой.

Беседовала Милана Бурова