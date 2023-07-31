СКР обвинил челябинца, 14 лет удерживавшего женщину в подвале, в убийстве

Следственные органы возбудили в отношении 51-летнего жителя Челябинска уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области, преступление было совершено в 2011 году.

«После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома»,— сообщает ведомство. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СКР.

Ранее стало известно, что мужчину подозревают также в похищении и 14-летнем пленении еще одной женщины. Как сообщал «Ъ», житель челябинского поселка Смолино удерживал в своем доме похищенную осенью 2009 года девушку. Она смогла сбежать 30 июля этого года, после того как похитителя увезла скорая психиатрическая помощь. Сейчас подозреваемый по-прежнему находится в психиатрической больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Подробнее читайте в материале «14 лет сексуального рабства».

Юлия Гарипова, Челябинск