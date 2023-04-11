Ринат Ахметов инициировал арбитраж против России за «захваченные активы» в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начал арбитражный процесс против России, требуя компенсации за «захваченные активы в Донецкой и Луганской областях». Об этом сообщила пресс-служба инвестиционной группы SCM, которой владеет господин Ахметов. В какой суд подано заявление, не уточняется. Вырученные деньги бизнесмен планирует направить на восстановление Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Ахметов в 2014 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Ринат Ахметов в 2014 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Группа SCM основана в 2000 году. В ее состав входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и еще несколько предприятий. Они находятся на Украине, а также в странах Европы и Северной Америки.

В пресс-релизе говорится, что бизнесмен «потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми ДНР и ЛНР под руководством или контролем России в 2014–2017 годах». Упомянутые активы включают «десятки предприятий» добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость, в том числе Енакиевский металлургический завод, «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочную базу «Кирша» и «Донбасс Арену», в строительство которой инвестировали более $400 млн.

В феврале комиссия по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, выявила в Крыму новые объекты собственности для национализации. Они включали в том числе принадлежащие Ринату Ахметову ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"».

В июне 2022 года украинский бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России о компенсации «за грубые нарушения его прав собственности». Господин Ахметов является в том числе собственником завода «Азовсталь», пострадавшего в ходе военных действий. В Кремле тогда в ответ сказали, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ и не будет исполнять его решения.

Лаура Кеффер