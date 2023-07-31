В Тольятти экс-депутат Борислав Гринблат заявил о планах выйти на пикет из-за забракованных ТИКом подписей

В Тольятти бывший депутат городской думы Борислав Гринблат, планирующий вновь участвовать в выборах, заявил о готовности к «радикальным мерам гражданского протеста» в случае отказа в регистрации. Об этом Борислав Гринблат сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ

Бывший депутат думы Тольятти трех созывов (2000-2018 гг.) планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец по избирательному округу в Комсомольском районе. По словам экс-депутата, ТИК Комсомольского района признал собранные с жителей подписи недействительными.

«ТИК Комсомольского района по совершенно абсурдным основаниям забраковал все подписи тольяттинцев, поддержавших мое выдвижение на выборы в Гордуму. Меня нагло лишают права представлять жителей Комсомольска, которых я честно защищал многие годы»,— написал Борислав Гринблат.

Как рассказал «Ъ-Волга» Борислав Гринблат, он намерен провести одиночный пикет у здания ТИКа.

«Забраковали 100% подписей по надуманным основаниям. К примеру, в подписных листах кандидат должен указать место работы и занимаемую должность, либо род занятий. Я — самозанятый, поэтому указал, что я — “физическое лицо, применяющее особый налоговый режим “Налог на профессиональный доход”. В ТИКе мне объяснили, что я должен был указать себя как “работающий физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”. Это просто надуманные основания, чтобы не регистрировать меня»,— сказал Борислав Гринблат.

Получить комментарий в ТИКе Комсомольского района «Ъ-Волга» не удалось — там сослались на занятость.

Сабрина Самедова