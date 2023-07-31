За месяц в водоемах ЯНАО утонули девять человек

С начала 2023 года в водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утонули 17 человек, один из них — ребенок. Как сообщили в Telegram-канале окружного ГУ МЧС, только в июле в водоемах Ямала утонули девять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным МЧС, основные причины гибели людей — это купание в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения (семь человек). По данным ведомства на 27 июня, на территории округа безопасны три пляжа и две зоны отдыха. Пляжи с купанием открыты в Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале.

Напомним, с начала года в водоемах Свердловской области утонули 40 человек, из которых семеро — дети. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших выросло на 95%. Так, к середине июля 2022 года в водоемах утонул 21 человек.

Полина Хабарова

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