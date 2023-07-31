Путин поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов за проделанную в ходе весенней сессии работу. Он указал на поддержку Госдумы по ключевым пунктам развития страны, прежде всего — в направлении внешней политики.

«Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических,— это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса»,— сказал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжать инициативы по поддержке участников спецоперации, интеграции новых территорий, а также на другие вопросы социального характера и экономического развития. «Экономика — база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной»,— подчеркнул российский президент.

Завершающее заседание весенней сессии Госдумы прошло 26 июля. Вячеслав Володин сообщал, что с 9 января депутаты приняли 500 законов, 136 из них — социально ориентированные, 77 касались поддержки участников спецоперации и их семей. Еще 54 закона Госдума приняла в рамках интеграции новых регионов. С начала боевых действий на Украине депутаты приняли 192 закона по противодействию санкциям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оцифровали рубль и повестки».

Лусине Баласян