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Коммерсантъ FM
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Путин поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов за проделанную в ходе весенней сессии работу. Он указал на поддержку Госдумы по ключевым пунктам развития страны, прежде всего — в направлении внешней политики.

«Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических,— это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса»,— сказал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость продолжать инициативы по поддержке участников спецоперации, интеграции новых территорий, а также на другие вопросы социального характера и экономического развития. «Экономика — база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной»,— подчеркнул российский президент.

Завершающее заседание весенней сессии Госдумы прошло 26 июля. Вячеслав Володин сообщал, что с 9 января депутаты приняли 500 законов, 136 из них — социально ориентированные, 77 касались поддержки участников спецоперации и их семей. Еще 54 закона Госдума приняла в рамках интеграции новых регионов. С начала боевых действий на Украине депутаты приняли 192 закона по противодействию санкциям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оцифровали рубль и повестки».

Лусине Баласян

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Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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