Госдума завершила весеннюю сессию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел на завершающем весеннею сессию пленарном заседании итоги работы депутатов. С 9 января ими было принято 500 законов. 136 из них — социально ориентированные. 77 — касались поддержки участников спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хочется подчеркнуть значимость еще одного критерия. У нас 334 из них — законы прямого действия. Они отличаются от законов отсылочного характера тем, что при их введении граждане — каждый из нас — могут принимать в выработке решений. Принимаем о чем закон, как он будет работать»,— сказал господин Володин.

Как сообщил Вячеслав Володин, Госдума приняла 77 законов, касающихся поддержки участников спецоперации на Украине и их семей: в частности, льготы при поступлении в вузы, при переводе с платной формы обучения на бюджетную.

Еще 54 закона Госдума приняла в рамках интеграции новых регионов. Речь идет в том числе о социальной защите, пенсионном обеспечении, охране здоровья, создании условий для развития бизнеса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя. В рамках этой работы депутаты рассмотрят в осеннюю сессию еще три законопроекта.

С начала спецоперации было принято 192 закона по противодействию санкциям. Совместно с правительством депутаты Госдумы разработали более 300 мер поддержки, а свыше 1 трлн направили на поддержку граждан, предприятий и регионов.

В июле Госдума увеличила число пленарных заседаний в неделю с трех до четырех, чтобы рассмотреть несколько законодательных инициатив, включая поддержку детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем, освобождение от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма, запрет смены пола и увеличение призывного возраста до 30 лет.

После завершения весенней сессии депутаты будут работать в своих избирательных округах до 7 августа, а затем уйдут в отпуск до 4 сентября.

Лусине Баласян