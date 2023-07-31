Количество погибших в результате крушения Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти

В Республике Алтай скончалась еще одна пострадавшая после крушения вертолета МИ-8. У женщины были ожоги 95% тела, уточнили в региональном минздраве.

Как рассказал главврач горбольницы №3 Александр Шпиготский, пострадавшие после крушения вертолета находились в очень тяжелом состоянии. Вся работа по спасению людей координировалась с московскими специалистами.

«Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из БСМП в Центр термических поражений»,— говорится в сообщении.

При крушении МИ-8 погибли 4 человека, 10 пострадали. Всего на борту находилось 16 человек, включая членов экипажа. Причиной аварии стал зацеп винтовой части судна за линию электропередачи. После чего вертолет упал, на месте крушения моментально произошло возгорание.

Пожар удалось потушить спустя полтора часа. По одной из версий, посадочное место вертолета было занято, поэтому пилоту пришлось совершать посадку рядом. В настоящее время расследованием аварии занимается Межгосударственный авиационный комитет. Для выяснения всех обстоятельств была сформирована отдельная комиссия.

Александр Киселев, Новосибирск